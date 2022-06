Un jurado de enjuiciamiento comenzó hoy el jury al magistrado Juan José Ruiz, acusado de haber emitido un fallo "discriminatorio" al condenar a una mujer trans a cinco años de prisión tomando como agravante su condición de extranjera.

Ruiz, quien se encuentra suspendido en el cargo que ocupaba en el Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata, habló hoy en la primera audiencia del jury en su contra y ratificó que en su fallo realizó una valoración prevista por las normas jurídicas penales, precisó a Telam una fuente judicial.

El jurado de enjuiciamiento, que encabeza Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, inició hoy la audiencia de debate y escuchó a los testigos de la acusación, previéndose que mañana haga lo mismo con los testigos de la defensa.

El hecho por el que es juzgado Ruiz ocurrió en 2014, tras la detención en abril de ese año de Claudia Córdova Guerra, mujer trans de nacionalidad peruana, por el delito de tenencia de estupefacientes para su comercialización, en las calles 4 y 64 de La Plata.

El entonces magistrado del Tribunal en lo Criminal 1 condenó a Córdova Guerra a 5 años y 3 meses de prisión, y contempló como agravante que se trataba de una extranjera.

Ruiz consideró que la capacidad que tiene el Estado de sancionar a los extranjeros que delinquen no es una "violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación entre otros" sino "una medida excepcional", avalada por la Constitución "y los tratados internacionales que la integran".

Señaló que si bien es cierto que "existe el principio de igualdad ante la ley, esto no es tan cierto ni tan absoluto como parece", y citó como ejemplo el artículo 21 de la Constitución, que impone a los argentinos la obligación de armarse en defensa de la Patria, lo que no rige para los ciudadanos por naturalización, quienes son libres de prestar o no ese servicio.

Tras el fallo, organizaciones de travestis, transexuales y transgéneros repudiaron el fallo por considerarlo "xenófobo y discriminador".

(Télam)