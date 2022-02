Las audiencias del juicio de la denominada Mega Causa Zona V comenzaron hoy en el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, el cual analizará los delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales perpetrados en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar, en el proceso de lesa humanidad más grande de la historia judicial bonaerense.

En el marco de la causa se encuentran imputadas 38 personas en perjuicio de 334 víctimas y en las audiencias declararán unos 220 testigos, según consignaron a Télam fuentes judiciales.

El debate oral -encabezado por un tribunal integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido- comenzó pasadas las 10 de hoy con una audiencia en la sala ubicada en la sede judicial de la calle Chiclana y Lavalle, en el centro de Bahía Blanca.

Se trata de la instancia oral de la causa caratulada "Ayala, Felipe y otros" sobre la privación ilegal de la libertad personal, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y asociación ilícita".

Al comienzo de la audiencia, el presidente del Tribunal, Ernesto Sebastián, dijo que "en cuanto a la difusión y la publicidad, el principio (del juicio) es libre como lo marca el código de procedimiento, acá no hay nada en lo que los magistrados ignoren, específicamente de aquellos actos que son relevantes para la consecución del juicio".

"Hay algunos actos que no se pueden disponer de manera anticipada su difusión porque no se sabe si va a haber un compromiso tanto con el contenido del acto como con la persona que participa", sostuvo el magistrado, quien indicó que "los testimonios, por la característica de los hechos, quizás haya que no quieran que se dé difusión pública y, en ese caso, el Tribunal lo va a resolver de manera fundada".

En la sala de audiencias se hallaban presentes los integrantes del Ministerio Público Fiscal Miguel Ángel Palazzani, el acusador ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar Pablo Vicente Fermento.

"Comenzamos el octavo juicio por delitos de lesa humanidad en jurisdicción de Bahía Blanca y la región siempre con la sensación de la enorme responsabilidad de transitar un acontecimiento que entendemos totalizante en términos históricos", señaló Palazzani en el inicio de su alocución.

En ese sentido, agregó: "El camino que nos trajo hasta acá, como sabemos, fue complejo y arduo. Porque se transitaron décadas de impunidad y los sobrevivientes, víctimas, familiares y organismos de derechos humanos lo impulsaron, motorizaron, transitaron e hicieron posible insistiendo en reclamar Memoria, Verdad y Justicia".

En ese contexto, dijo que eso sucedió, "incluso, cuando casi todos los funcionarios judiciales no estuvieron a la altura de sus responsabilidades históricas".

"Todos los juicios son importantes, todos los que hemos atravesado debates de esta magnitud son todos únicos", expresó Sebastián, al tiempo que indicó que, en este caso, "lo que señala es una cantidad de víctimas, hechos, imputados que lo señala, lo marca como el más importante en Bahía Blanca, la región, en la provincia de Buenos Aires y uno de los más importantes del país".

"Hemos unificado siete requerimientos luego de siete juicios y podemos decir que estamos en una especie de síntesis histórica del genocidio en la región", afirmó.

El fiscal agregó que, "en lo que hace a la acción penal, esta fiscalía ha tenido la responsabilidad de impulsar y sostener durante un extenso período de investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca, en Neuquén y en Río Negro".

"De estos siete (juicios anteriores), tenemos dos sentencias firmes: Bayón, el primero, y Striker, el segundo. Son 73 en total hasta el momento los condenados en Bahía Blanca con 60 prisiones perpetuas, 18 de las cuales se encuentran firmes", afirmó.

El fiscal consignó que "en los siete juicios hemos visto y juzgado el caso de 198 víctimas, de aquí la importancia de éste proceso (Mega causa Zona V), en el cual tenemos 334 víctimas, por lo que supera la cantidad de los restantes siete juicios".

"En este debate oral se investigan los asesinatos de 79 personas; 23 se encuentran desaparecidas. Cuatro de ellas fueron halladas en democracia y todavía estamos buscando tres víctimas que nacieron en cautiverio y fueron apropiadas", detalló.

En ese contexto, el funcionario judicial aportó que "también hemos intentado visibilizar la violencia sexual hacia las mujeres en los centros clandestinos de detención" y anticipó que en este juicio se va a recorrer "un amplio espectro del sistema represivo en Bahía Blanca".

El fiscal hizo referencia en ese sentido al funcionamiento del Batallón, la "Escuelita", los ámbitos de inteligencia, la unidad penal de Villa Floresta y centros de detención de la Policía Federal y bonaerense.

Según indicaron las fuentes vinculadas con este proceso, de los 52 imputados iniciales, 12 murieron y dos fueron declarados incapaces de comparecer ante el Tribunal.

La mayoría de ellos integraban el V Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y estaba compuesto, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén y el Centro Clandestino de Detención y Tortura "La Escuelita" ubicado en Bahía Blanca.

Además, se juzgarán a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Número 4 de Bahía Blanca, como así también las responsabilidades de un médico y un enfermero del Ejército.

Entre los imputados militares, se encuentran los profesionales de la salud Humberto Luis Fortunato Adalberti y Adalberto Osvaldo Bonini, quienes -para la acusación- realizaron tareas en el centro clandestino de detención y tortura "La Escuelita" que permitieron prolongar el cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas.

También se encontraba en el inicio del debate la abogada Mónica Fernández Avello, en representación de las querellas de HIJOS Bahía Blanca y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y la letrada Verónica Bogliano, como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Además asistieron el defensor oficial Gustavo Rodríguez y otros representantes que asisten a imputados en este proceso de lesa humanidad.

El Tribunal dispuso además que en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, ubicada en Colón 80, lugar en el que se habían realizado los anteriores juicios de lesa humanidad, se disponga de una pantalla gigante para que los interesados puedan seguir en vivo las audiencias. (Télam)