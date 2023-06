La referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén Noemí Labrune y el abogado Guillermo Correa declararon hoy en la primera audiencia preliminar del juicio “Escuelita VIII”, que tiene como imputados al exjuez federal Pedro Laurentino Duarte y al exfiscal federal Víctor Marcelo Ortiz, acusados como cómplices de delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar.

En la primera de las dos audiencias preliminares testimoniales, que comenzó este martes a las 15, Guillermo Correa fue el primero en brindar testimonio y en su declaración recordó haber asistido a familiares de desaparecidos durante la dictadura.

Asimismo, señaló que la estructura federal en la provincia de Neuquén, a partir del año 76, estaba compuesta por el juez Duarte y el fiscal Ortiz.

"Nuestro ámbito era la comisaría. No pisábamos la vereda del Federal porque era inútil, así lo considerábamos no sólo mi socio y yo", explicó el letrado al referirse al hecho de que las acciones que fueran presentadas en la instancia federal no tenían curso.

En tanto, Labrune hizo un repaso de su llegada a la provincia de Neuquén en el año 1969 y de su militancia en los años 1975 y 1976 en los que, a través del obispo Jaime de Nevares y a raíz de que “había muchísima gente detenida”, formó parte de la creación de la delegación neuquina de la APDH.

“Empezamos a trabajar con los familiares y la sociedad toda indicando que la presentación de habeas corpus podía traer tranquilidad a los familiares porque alguien se iba a hacer cargo de esa detención”, explicó la referente de Derechos Humanos.

Sin embargo, indicó que “no es lo que pasó”, porque “cuando nos enteramos que habían designado a un abogado militar para juez federal (Pedro Laurentino Duarte), ya nos dimos cuenta que no iba a haber justicia”.

“Era un esfuerzo muy grande convencer a los familiares, que también quedaban aterrorizados, de hacer algo y ese algo era presentar un habeas corpus; y en seguida nos dimos cuenta que esos habeas corpus no tenían curso que porque el ahora juez federal, que era un juez militar disfrazado de juez federal, no iba a hacer caminar los habeas corpus y así como si fuera una cosa sistemática lo hacía con todos”, sostuvo Labrune.

La audiencia preliminar testimonial, que se realizó en la sede del TOF1 de AMUC (Asociación Mutual Universitaria Comahue), fue solicitada por la fiscalía y las querellas de la APDH y del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) teniendo en cuenta la edad avanzada de los testigos y porque aún el Tribunal no fijó la fecha de inicio del juicio.

En tanto, la segunda audiencia se realizará en las próximas semanas con la declaración de Inés y Oscar Ragni por las presentaciones que el matrimonio realizó ante los estrados judiciales desde el secuestro y la desaparición forzada de su hijo, Oscar Ragni, el 23 de diciembre de 1976. (Télam)