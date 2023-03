Familiares de víctimas y sobrevivientes de la última dictadura, entidades de derechos humanos y la organización Barrios x Memoria y Justicia

realizaron el acto de colocación de la baldosa de señalamiento del excentro clandestino de detención y tortura "Pomar" en la calle Gregorio Pomar 4173, en el barrio porteño de Pompeya.

Mariana Cervera Novo, nieta de Luis Cervera Novo, militante del Partido Comunista (PC) detenido y desaparecido, recordó en diálogo con Télam que hace varios años los militantes y vecinos del barrio "queríamos que este centro sea señalizado".

Cuando leyeron los indicios en una nota periodística y las investigaciones judiciales probaron que ese lugar había sido utilizado como centro de operaciones de la SIDE durante el año 1977 "supimos que este era el lugar que estábamos buscando hace tanto tiempo", dijo.

Cervera Novo insistió en que la colocación de la baldosa identificando el excentro clandestino "es importante porque la memoria se debe renovar día a día y las nuevas generaciones tienen que tomar contacto con lo que pasó porque ahora se vive una etapa de negacionismo muy grave".

Fernando Iglesias, hijo de Candelaria Román, también militante del PC, detenida y desaparecida en ese centro clandestino, explicó que el dato "se supo por la desclasificación de un cable de la CIA" que indicaba este lugar en la esquina de las calles Pomar y avenida Chiclana como el lugar donde "funcionaba una de las peores patotas de la dictadura que siguieron operando incluso durante los años de democracia y fueron recientemente enjuiciados".

Luz Martínez, de la entidad "Pompeya no olvida", relató que la identificación del lugar fue producto de una larga investigación: "Teníamos un dato hace 8 años y pero nadie sabía nada. Sabíamos que había funcionado pero no conocíamos a sobrevivientes ni nadie que pudiera dar cuenta de eso" indicó. Y remarcó que "la idea es que no queden 30.000 nombres anónimos, sino que cada baldosa tenga el nombre de cada compañero que vivió, militó y fue detenido, como huella en la ciudad y en todo el país". (Télam)