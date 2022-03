(Por Marcelo Cena).- El viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, afirmó hoy que "la Argentina saldrá adelante con generación de trabajo y producción", sostuvo que "claramente hay una motivación política" en las protestas y acampe que protagonizan sectores vinculados a organizaciones sociales de izquierda y destacó que desde el Gobierno se insistirá en "en el diálogo y los acuerdos para la solución de los problemas pendientes".

"Yo no tengo dudas que vamos a salir adelante, siguiendo este camino trazado por el Gobierno y este Ministerio (de Desarrollo Social) para recuperar lo que perdieron los argentinos, en un camino concreto: generar nuevo trabajo en todo el país", indicó Aguilera, en declaraciones a la agencia Télam.

-Télam: ¿Cuál es la respuesta del Gobierno a este acampe de protesta sobre la avenida 9 Julio?

-Aguilera: En principio, decimos que nosotros, desde el Gobierno nacional dialogamos con todos los sectores sociales. Eso incluye a los intendentes, gobernadores, las iglesias y, por supuesto, también con los movimientos sociales y piqueteros. Con la gran mayoría arribamos a acuerdos; lo logramos durante el peor momento de la pandemia de coronavirus, un tiempo muy difícil para el país y para el pueblo. Hemos articulado muchísimo y entre todos garantizamos la asistencia alimentaria, la paz social y la dignidad en uno de los momentos más duros del país. Estamos en una etapa bisagra de la Argentina, un momento en el que se empieza a cambiar y en el que salimos de la emergencia sanitaria.

MIRÁ TAMBIÉN De Isasi: El control de precios en defensa de los salarios es fundamental como medida inmediata

-T: Pero estos sectores que acampan frente a Desarrollo Social no acuerdan con esta visión que posee el Gobierno, ¿cómo se gestionan esas diferencias?

-A: Nosotros estamos proponiéndoles acordar y articular políticas vinculadas a lo productivo, a la entrega de maquinaria, de herramientas y de insumos, y ellos lo que pretenden son altas del Plan Potencia Trabajo. Este ministro (Juan Zabaleta) ha tomado medidas que tiene que ver justamente con direccionar los recursos de este Ministerio (de Desarrollo Social) hacia políticas productivas y de generación de trabajo, no hacia nuevos planes sociales. Esa es nuestra decisión y la gran mayoría de los movimientos sociales acuerda con esto.

-T: Pero los manifestantes argumentan que reclaman nuevos puestos de trabajo...

-A: No, ellos están pidiendo varias cosas. El lunes pasado con el ministro (Juan) Zabaleta y parte de su equipo, durante dos horas, les propusimos cosas concretas. Y acordamos, por un lado, garantizar la política alimentaria, a pesar de la crisis mundial de alimentos de hoy. Les propusimos también fortalecer algunas unidades productivas y estuvimos de acuerdo. Y en dos cosas no estuvimos de acuerdo: ellos quieren nuevos planes de Potenciar Trabajo y sus altas, y quieren también que se restituyan ese beneficio a las personas que tiraron piedras hace unos días en el Congreso Nacional y por lo cual el ministro tomó la decisión de no activar esas altas. Y lo reitero, este Gobierno y este Ministerio de Desarrollo Social seguirán trabajado vinculando los planes sociales con el trabajo genuino.

MIRÁ TAMBIÉN Una plazoleta de Lugano se llamará Camila Arjona, quien fue víctima de gatillo fácil

-T: ¿Puede ser que haya otra motivación de estos sectores de los movimientos de izquierda que protestan?.

-A: El Polo Obrero (PO), que es el que conduce este conflicto, hace un mes en Plaza de Mayo, aprobó un plan de lucha donde estaba contemplado este acampe de hoy. Y ese plan preveía reuniones. Bueno, tuvimos las reuniones y, sin embargo, no alcanzó. Claramente hay una motivación política; si no, no se entiende la desmesura del reclamo. El piquete nació en la Argentina por gobiernos que no escuchaban, que eran insensibles y miraban para el costado. Bueno, nosotros nos reunimos todo el tiempo y seguiremos instando al diálogo como salida a los problemas.

-T: ¿Por qué cree entonces que estos sectores persisten en esa postura?

-A: En algunos casos, parece que, cuanto peor, mejor. Lo que pasa también es que en la Argentina, no digo que todo está muy bien, pero lo que hay que decir también es que los indicadores económicos hoy dan cuenta que la situación socioeconómica está mejorando. Si profundizamos y ponemos el eje en el trabajo genuino y en la producción nacional, vamos a recuperar todo lo perdido en el campo laboral. El país saldrá delante con generación de trabajo; no con planes sociales. Esa es la discusión que estamos teniendo y nosotros vamos a mantener el foco ahí, en el nuevo trabajo argentino.

-T: ¿Ya hay datos nuevos de empresarios que han tomado desocupados con planes sociales para sus fábricas?

-A: Ya hay empresarios que están tomando trabajadores que estaban sin trabajo. Obviamente con su capacitación correspondiente. Hay una articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social, las cámaras empresarias, como la de la construcción, la de empresarios textiles, la gastronómica, la automotriz y los sindicatos con el mismo objetivo de generar trabajo. Y un ejemplo es lo que ocurrió con la empresa Toyota, que tomará trabajadores beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo a sus plantas. Gente que cobraba 16.500 pesos va a empezar a cobrar 90.000 pesos. Son pocos estos casos aún, pero se está dando en forma sistemática en todo el país y ese es el camino a seguir: vincular el plan social con el nuevo trabajo en todo el país.

-T: ¿Y en qué instancia está el diálogo con los demás movimientos sociales del país?.

-A: Estamos trabajando fuerte, como lo dije antes, hablando con todos los sectores sociales. Seguimos el camino trazado por este ministro (Juan Zabaleta) de trabajar además con todo lo que hace a la urbanización de barrios populares en todo el país. Este ministerio y sus funcionarios hablaron y hablan con todas las organizaciones sociales, y la gran mayoría articula y acompaña nuestras iniciativas.

(Télam)