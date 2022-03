El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, se refirió hoy a la interna en el Frente de Todos y consideró que "los oficialistas deben estar abocados a gobernar y no a tener que explicar o analizar". "Me parece que deberíamos los políticos, sobre todo los oficialistas, estar abocados a gobernar y no a tener que explicar o analizar. Esta es una crisis que nos atrapó y que tampoco podemos negar y estar en silencio como si no pasara nada", sostuvo el funcionario nacional. En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Metro 95.1, el integrante de la Jefatura de Gabinete señaló que el mundo, tras dos años de pandemia, ha demostrado un cambio significativo en la gobernación de los partidos oficialistas y es por ello por lo que hay una rediscusión de qué mundo viene: "En la Argentina, todo eso hay que multiplicarlo por diez porque veníamos de una crisis estructural, del Gobierno de (Mauricio) Macri, que fue el peor Gobierno de la democracia, más la pandemia". Asimismo, el referente del Movimiento Evita afirmó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, "tiene una responsabilidad mayor e histórica porque fue dos veces presidenta". "No somos de palo, no estamos para decir ‘sí, Cristina; sí, Alberto (Fernández)’: por eso no llegué a la política para callarme la boca", planteó Navarro, quien también sostuvo que "muchos que no hablan, están paralizados de un lado y del otro y también hay mucha obsecuencia". "No podemos discutir encerrados en una oficina porque además los gritos se escuchan desde afuera. Nos tenemos que hacer cargo del pensar y del hacer. No nos alcanza con estar juntos, hay que tener programas comunes", expresó el dirigente social. Y agregó: "Aprendamos del esfuerzo que hace el pueblo todos los días; por sobrevivir, por recuperar el trabajo, por abrir el comercio y mantenerlo abierto, por buscar la changa. Sino, ¿qué tipo de políticos somos? ¿Sólo nos importa la nuestra?". "Tenemos que recuperar las ganas de cambiar la vida de los argentinos, no podemos pelearnos por cuestiones anecdóticas", remarcó. Por último, Navarro consideró que la mejor manera que tiene el Frente de Todos para afrontar esta crisis es con "mayor compromiso y mayor participación popular". "Pero para eso tenemos que estar dispuestos a abrir las puertas, a abrir los brazos. Encauzar debates desde la sensatez también ayuda", finalizó. MC/PT/KDV NA