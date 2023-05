El secretario de Relaciones con la sociedad civil y Desarrollo Comunitario de la jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, afirmó hoy que "lo mejor" que puede pasar dentro del Frente de Todos (FdT) es que en las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) "se pueda discutir un programa e ideas" y consideró que el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro "es un buen candidato".

"Lo mejor que nos puede pasar es que en las PASO se pueda discutir un programa con cuatro o cinco ideas sobre cómo sacar a Argentina de esta crisis. Dejar de echarnos la culpa entre nosotros y entender que si no aislamos a los que pretenden dinamitar todo y sumamos consensos entre los que queremos reconstruir el país, será difícil salir adelante", sostuvo Navarro en declaraciones a Radio Milenium.

En ese sentido, el funcionario agregó que lo "mejor" es "discutir en las plazas, en las calles y que se voten las distintas alternativas dentro del FdT, en Juntos por el Cambio (JxC) y en todas las fuerzas políticas que van a presentarse en las elecciones".

"Candidatos tenemos muchos. (Eduardo) "Wado" de Pedro es un buen candidato. Sería un nombre a considerar. Me gusta mucho el concepto que plantea (el embajador en Brasil y postulante presidencial), Daniel Scioli, que el actual es un momento de argentinismo", afirmó el dirigente.

Además, agregó que le "gustarían mujeres candidatas" y valoró a dirigentes del interior como el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, o el gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

"Quiero ser justo. Los precandidatos me pueden caer bien, pero el tema es qué vamos a proponerle al pueblo y qué vamos a hacer en el gobierno. Algunas de las cosas las podemos hacer ahora porque vamos a gobernar hasta el 10 de diciembre", subrayó.

Además, sostuvo que no le "asusta" las diferencias que existe entre dirigentes del FdT y aseguró que "hasta son razonables", pero que "la única forma de resolverlo es ponerlo sobre la mesa y empezar a acordar".

"El error que cometimos fue creer que pensábamos lo mismo. Se fue viendo de a poco que no. Por ejemplo, en el FdT todos queremos aumentar los salarios, cosa que no ocurre en JxC, donde se pelean en ver quién es más duro y quién ajusta más. En el oficialismo, en cambio, no tenemos en este tema coincidencias con respecto al instrumento que debemos utilizar para incrementar el poder adquisitivo", ejemplificó.

El dirigente social sostuvo que este tipo de debates internos también ocurren respecto a los subsidios energéticos y a cómo deben llevarse las negociaciones con el FMI.

"La realidad supera la ideología. Se requiere entender la realidad y las necesidades que tienen millones de argentinos. Hay que beneficiar al conjunto, no a un grupo o sector", afirmó.

Sobre el acto del 25 de mayo en la Plaza de Mayo en el que se conmemoró el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner donde la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue la única oradora, Navarro sostuvo que se trató de una jomada "importante".

"Hicimos muchas cosas con Néstor (Kirchner), también con Cristina (Fernández de Kirchner), e incluso reivindico cosas que hemos hecho con (el presidente) Alberto (Fernández). Lo que queda claro es que en 20 años, lo que se hizo es mucho pero lo que falta es mucho más", subrayó.

(Télam)