El secretario de Relaciones Parlamentarias y referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, confirmó hoy la realización de la movilización en Plaza de Mayo esta tarde y dijo que la marcha es "en apoyo al presidente Alberto Fernández y para convocar a la unidad” del Frente de Todos.

Navarro, en diálogo con radio Rock & Pop, aclaró que la marcha convocada por el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales tiene como objetivo “convocar a la unidad de todos los sectores y fortalecer al Gobierno”.

Para el referente del Movimiento Evita, “la renuncia publica de Wado (Eduardo de Pedro) y otros funcionarios fue un error”.

“Que funcionarios le planteen al Presidente que hay que hacer un cambio, modificar alguna política, que la gente nos dio un mensaje en las urnas me parece legítimo y no me asusta, pero las renuncias no me parecen correctas”, agregó.

Asimismo, el funcionario de Jefatura de Gabinete consideró que la situación política “es una crisis de una coalición y no debe asustar porque, en el mundo, todas las coaliciones funcionan así".

"En Italia se armaron y desarmaron muchos gobiernos”, aseveró Navarro, quien no obstante señaló que el hecho de que "en este momento le planteen públicamente una renuncia sin avisarle al Presidente, no te sirve y es desafortunado”.

“Desde el Movimiento Evita –continuó- apoyamos a Alberto y Cristina, pero desde el inicio de la gestión hicimos críticas a algunas políticas, pero siempre apoyamos”.

Con respecto a la marcha de esta tarde, aseguró: “Nuestra movilización es para respaldar al Presidente como máxima autoridad de la Constitución y para convocar a la unidad de todo el frente. No es una marcha contra Cristina ni contra nadie”.

“Es a favor de que recapacitemos y prioricemos la unidad. Y con respecto a la mirada crítica, algunas cosas las comparto, pero no se lo puede plantear públicamente”, concluyó Navarro. (Télam)