El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, llamó hoy a "mirar hacia adelante y resolver los problemas más cotidianos" de la gente, destacó la necesidad de "escuchar a nuestro pueblo", y consideró "un gesto de valor y de dignidad" que el presidente Alberto Fernández se haya "apropiado de la derrota" del Frente de Todos en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) celebradas ayer.

En ese sentido, aseguró que hay "que mirar hacia adelante y resolver los problemas más cotidianos" de la gente y pidió volver a "confiar en la política" de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre.

"Me gustó mucho Alberto Fernández apropiándose de la derrota, en un gesto de valor y de dignidad, no enojándose y diciendo que va a escuchar", analizó hoy Navarro en en diálogo con la AM 750 y la FM Radio con Vos.

"Nosotros decimos que gobernamos la peor crisis del siglo, pero no logramos pararnos como corresponde frente a esa gran crisis. El Gobierno hizo muchísimo para construir la unidad, para atender a los sectores más postergados y para poner de pie a la salud, pero no logramos resolver la fragmentación que tiene la sociedad argentina que son años de ruptura y descontento con la política", sostuvo.

MIRÁ TAMBIÉN La alianza Juntos por el Cambio ganó en 14 de las 15 Comunas porteñas

Por otra parte, Navarro afirmó que hace "una autocrítica" porque, por "discutir con los dirigentes de Juntos por el Cambio", se dejó de hacerlo con la sociedad.

"La gente sabe quién es (el expresidente Mauricio) Macri y sabe quiénes somos nosotros. Nos estaban pidiendo que nos hagamos cargo de los problemas concretos y lo hicimos: la Argentina no tiene hiperinflación, pero tiene inflación, no estalló socialmente, pero tiene 42% de pobres; el sistema sanitario funcionó y no explotó como en muchas partes del mundo, pero tenemos 100 mil muertos", detalló.

No obstante, consideró que en el oficialismo "están cerca, pero no lo suficiente" de los sectores que sufren, que no logran "entender a los sectores medios", e indicó que, aunque tengan empatía, si la sociedad no lo ve es porque algo están "haciendo de forma incorrecta".

En otro orden, al referirse al resultado de las PASO celebradas ayer en todo el país, Navarro dijo estar "impactado" por los resultados de la elección, especialmente en provincias como Chaco, Misiones, La Pampa y Santa Cruz, donde Juntos por el Cambio se impuso sobre el FdT.

Por otro lado, entendió que "la gente está cansada de la pandemia, que agravó todo", y está pidiendo que la política empiece a "resolver problemas".

Consultado sobre posibles cambios en la conformación del Gabinete tras los resultados de las urnas, Navarro aseguró que "cambiar de nombres siempre es necesario", pero dijo que hay que ver por quién, porque en realidad "el problema es cambiar la política".

En este sentido, insistió con que lo que "nos salva es la política" y planteó que, por eso, el oficialismo tiene "la obligación de bajar de los escenarios, de salir de los espacios y escuchar a nuestro pueblo".

"Hicimos mucho, yo puedo ir a cualquier lugar y reivindicar al presidente Fernández y a este Gobierno, pero si me llenan la cara de dedos me la tengo que aguantar porque lo que hicimos no alcanzó, fue insuficiente", concluyó el funcionario y dirigente del Frente de Todos.

"La sociedad está esperando que salgamos para adelante, que no nos peleemos más; hemos logrado algo inédito que es estar vacunando a millones de personas en una política de Estado entre el Presidente de la Nación y todos los gobernadores", subrayó "el Chino" Navarro. (Télam)