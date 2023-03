Desde este lugar te venimos informando sobre los graves cuestionamientos que se le hacen a Jorge Capitanich, el gobernador del Chaco, por temas como la dramática situación sanitaria o por la violenta represión a wichís que reclamaban por la desaparición de un joven.

El diputado nacional Juan Carlos Polini, precandidato a gobernador por la Unión Cí­vica Radical (UCR), dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y puso el acento en la “desorganización” que, según consideró, impide que se solucionen graves problemas que aquejan a los chaqueños, como “un 54% de pobreza y un 18% de indigencia”, o que la capital provincial esté “prácticamente sitiada por los piquetes”.

Escuchá la entrevista:

–¿Qué fue lo que lo motivó a presentarse en la carrera por el sillón provincial?

Yo soy un farmacéutico de pueblo. Por esas situaciones que muchas veces nos da la vida, terminé siendo productor agropecuario de grandes dimensiones, y también soy un empresario algodonero de la zona. Hago toda la actividad, no sólo la producción sino también la industrialización, la comercialización y la exportación del algodón. Y hace algún tiempo me di cuenta de que era necesario que la gente se involucrara en la actividad política. Entendía que era la única manera de poder dejar de quejarme e intentar solucionar, ¿no? Fue todo muy rápido. Me presenté como candidato. Yo pertenezco al radicalismo, soy militante, si lo podemos llamar así, del radicalismo desde siempre, nada más que no había participado nunca en un cargo electivo. Gané la intendencia en mi localidad; a los cuatro años fui reelecto por una alta mayoría. Eso hizo que trabajara en ordenar un poco el partido en la provincia. Terminé siendo el presidente del partido en el año 2021, precandidato a diputado nacional, candidato a diputado nacional, actualmente soy diputado nacional. Y eso mismo llevó a que hoy sea precandidato a gobernador. No digo como carrera, pero el pensamiento básicamente es el mismo. Entiendo que hoy hay una necesidad mutua de que quienes trabajamos nos involucremos un poco más en política. Más allá de que no reniego de la actividad, al contrario, soy un admirador de la actividad política, entiendo que es un momento en que los políticos de siempre no van a solucionar los problemas que tiene hoy, por lo menos, la provincia de Chaco.

–¿Y cuáles son estos problemas que tiene hoy la provincia?

Hay una multiplicidad de problemas, pero básicamente creo que lo más importante es la desorganización administrativa que tiene la Provincia. Tenemos un gobernador que es un gran gestor, que indudablemente conoce como pocos todos los mecanismos que tiene el Estado, de hecho recibimos el cuarto índice de coparticipación, de hecho somos la segunda provincia con mayor ingreso de dinero por obra pública; sin embargo, el 54% de los chaqueños son pobres. Hoy no hay ningún organismo, ningún ministerio de la Provincia, que funcione mejor que en 2007, cuando Capitanich asumió. Ni Salud, ni Educación, ni Seguridad. Mucho menos las empresas del Estado, como SAMEEP, que es la empresa del agua, o SECHEEP, que es la empresa de energía.

Evidentemente, el sistema fracasó, esta forma de gobernar del kirchnerismo fracasó. Y puede ser un enorme gestor Capitanich, pero indudablemente es un muy mal ejecutor y eso es lo que se nota hoy en la provincia. Y es lo que queremos cambiar.

–¿Hay hambre en la provincia del Chaco?

Sí, de hecho, con un 54% de pobres, un poco más de 18% de indigencia, indudablemente hay hambre. Pero más que hambre hay desidia. Ayer, el jardincito 77, de una localidad en el sudoeste, estaba haciendo una recolección de alimentos para poder darles la merienda a los chicos. Me pasó exactamente lo mismo los primeros días de marzo, con un montón de escuelas de campo, porque el gobierno no les paga a los proveedores, y estos chicos, que muchas veces es el único alimento que reciben en el día, y se lo dan en la escuela, no lo pueden percibir. Esto habla de la desidia, independientemente de lo que tome uno como políticas públicas, ¿no? Habla de la desidia, del desorden. Capitanich habla de modernización del Estado porque entrega tres o cuatro notebooks, pero todo sigue siendo en papel, todo sigue siendo con trámites interminables, con horas interminables, con colas interminables. Hoy en el Chaco no hay ruta, primero, que no esté destruida, y segundo, que no se corte. La ciudad de Resistencia está prácticamente sitiada por los piquetes, donde se generan compromisos y no se cumplen. Anteayer estaba entrando a una localidad que se llama Puerto Vilelas, que está sobre la costa del río, y había un corte con doce motos. Obviamente me bajé a preguntar qué era lo que pasaba. Y el problema es que el agua que les llevan, primero, no es potable, y el agua de los tanques es muy sucia porque no se limpian los tanques, y los cortes de luz no les permiten tener lo poco que trabajan, que a veces pueden pescar, porque es zona de pescadores, y tienen que o malvender o regalar el producto de su trabajo, que en este caso es el pescado.

Indudablemente, hay una multiplicidad tan grande de problemas en la provincia que parecería muy difícil solucionarlo. Pero claramente con un buen programa, con ganas y, por sobre todas las cosas, con un equipo muy efectivo, esto se puede modificar, se puede cambiar, y podemos lograr tener una provincia que merezca ser vivida y que los puntos básicos que necesita uno en una población, en una provincia, se puedan llegar a cumplir, que son la educación, la seguridad y la salud.

–En este contexto, y pensando ya en las elecciones, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de la provincia del Chaco?

Primero, que hago todo esto, que todos los días me levanto a las seis de la mañana, que trabajo en mis actividades privadas, porque entiendo que es lo que me permite tener los pies en la tierra. Por eso sostengo que esto no lo va a cambiar ninguno de los candidatos o precandidatos que hay en la provincia, porque son políticos de carrera e indudablemente no pueden, no pudieron hacerlo y mucho menos lo van a hacer en los próximos cuatro años. Que es necesario que nos involucremos un poco más en la actividad, pero sobre todo que se entienda que el cambio no lo vamos a provocar desde la política, sino hablando, discutiendo, poniendo en agenda cada uno de estos temas, hablándolo en la casa, con la familia, con los hermanos, con los vecinos. Que esta reconversión de la provincia se puede producir y que lo hagamos entre todos.