El Consejo Directivo de la CGT dio a conocer hoy un documento que presentará a los candidatos presidenciales que se enfrentarán en el balotaje del próximo 19 de noviembre, Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza), para que se expidan sobre 15 puntos que consideraron "centrales", entre los que destacaron la importancia de la defensa de la "progresividad de los derechos laborales y sociales" para "una sociedad más justa".

El documento fue presentado en una conferencia de prensa que se hizo en la sede de la central obrera de Azopardo al 800 de la ciudad de Buenos Aires, y estuvo a cargo de su Consejo Directivo coliderado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

MIRÁ TAMBIÉN Juez rechazó pedido para detener a subdirector de AFIP y ordenó que no salga del país

El documento que presentarán "en las próximas horas" a ambos candidatos lleva el nombre "Unidad nacional para un modelo de país con desarrollo, producción y trabajo", título que según Daer hace referencia a los "tres pilares" que constituyen "la base sólida de una construcción social plural que permita la realización de todos los ciudadanos".

Apoyo a Massa

Si bien desde el Consejo Directivo reafirmaron el apoyo a Massa de cara al balotaje del 19 de noviembre, consideraron importante hacer llegar este petitorio a ambos candidatos a la espera de "una respuesta pública" para que los ciudadanos, sobre todo "los indecisos", tengan claro "cuál es el rumbo que quieren tomar".

El primero de esos 15 "ejes troncales" se refiere a la "plena vigencia del derecho al trabajo expresada en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional".

MIRÁ TAMBIÉN A pocos días del balotaje, Milei armó una caravana en Mendoza e insistió con la fiscalización

En segundo lugar se planteó la "defensa de los derechos colectivos e individuales que garantizan la protección del trabajo", y en este sentido, el respeto a los convenios colectivos y las paritarias libres para "la discusión del salario y mejor distribución del ingreso".

Durante la conferencia de prensa se hizo especial hincapié en el tercer punto del documento referido a "la progresividad de los derechos laborales y sociales para una sociedad más justa con ampliación de derechos".

"No aceptamos que se disponga la no progresividad de los derechos laborales, los trabajadores tienen que ir hacia adelante, no pueden sufrir una regresión en sus derechos", remarcó sobre este punto Daer.

El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, remarcó en la conferencia de prensa que "el principio de progresividad de los derechos no es un capricho de la CGT sino que forma parte de la Constitución Nacional".

"La sociedad y los grupos sociales deben acceder a mejores y más derechos económicos o sociales pero jamás ir para atrás. Quienes plantean avanzar sobre los derechos de los trabajadores están planteando explícitamente violar la Constitución Nacional de todos los argentinos", advirtió Piumato.

Consejo del Salario

Asimismo, dentro de los 15 puntos se contempló la convocatoria regular al Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil; garantías para la implementación y funcionamiento del Consejo Económico y Social (CES) y la determinación de los fueros de la Justicia del Trabajo como único órgano jurisdiccional para entender en los temas laborales.

Otros ejes dados a conocer hoy por la CGT a la espera de la aprobación o postura de los candidatos se vinculan a "la implementación de un proceso de crecimiento del trabajo registrado y digno", el "pleno funcionamiento y adecuado financiamiento de los sistemas de seguridad social contributivos" y "la promoción de empleabilidad a través de la capacitación y la formación técnico- profesional".

También se incluyó la implementación del convenio 190 y recomendaciones 206 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la disminución de la jornada laboral y la protección de trabajadores y sus familias durante su período activo por medio del sistema previsional y de seguridad social.

Entre los últimos puntos se destacaron la participación gremial en políticas de vivienda, la garantía de educación pública obligatoria y gratuita así como "la inversión en obra pública para el impulso de políticas energéticas, viales, educativas y de salud y como generadora de trabajo genuino directo e indirecto".

"La participación del Estado en empresas de Servicios Públicos como transporte, energía, agua, y salud", se sostiene en el último punto, sobre el cual el dirigente de la CGT, Andrés Rodríguez, agregó que "no es admisible" que "el Estado desaparezca o no tenga protagonismo en un país como Argentina".

"El estado es tremendamente importante para un país, no se debe convertir en un apéndice del mercado privado como proponen desde desde ciertos sectores", remarcó el secretario general del gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Durante la ronda de preguntas, Daer remarcó la importancia de los sindicatos y que sin los mismos "no hay derechos individuales que valgan, porque nadie los haría valer en tanto no habría un colectivo que los defienda en conjunto".

"(Javier) Milei va a ir en contra de los trabajadores y sus derechos porque ve como única posibilidad de desarrollo aquella en la que ciertos sectores ganan mucha plata sin importarles las diferencias sociales que se generen", sostuvo.

Al ser consultado por el acercamiento del expresidente Mauricio Macri al espacio libertario y su apoyo a la candidatura de Milei, Daer opinó: "Hay una coincidencia clara entre los dos, uno habla de dinamitar y otro de destruir. Nosotros creemos que no es el camino, hablamos de una concertación política y social como dijo ayer Massa en su llamado a la unidad nacional".

"Creemos que va a ganar Massa, no creemos que nuestro pueblo acompañe que se rife todo el plexo normativo legal y constitucional de nuestro país en pos de generar transferencias importantísimas de un sector de la sociedad postergado a los que más tienen, de eso se trata, cuando hablan de destruir derechos, hablan de esto", completó Daer.

Al finalizar la conferencia se hizo presente la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, quien entregó medallas a los miembros del Consejo Directivo de la CGT con motivo del 80° aniversario de la cartera que dirige.

En diálogo con la prensa, la ministra sostuvo que "los derechos laborales no son privilegios" y que quienes así lo plantean es porque "persiguen la eliminación de esos derechos y confundirnos sobre donde están en realidad los privilegios en esta sociedad". (Télam)