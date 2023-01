La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, defendió hoy la necesidad de "preservar la unidad" del Frente de Todos (FdT) y manifestó que "esta idea de políticos peleándose entre ellos o de que haya internas no le hace bien a nadie, mucho menos a la política".

"Cada uno puede decir lo que quiera y todos podemos pensar libremente un montón de cosas, pero me parece que lo que tenemos que hacer es preservar la unidad del espacio y tratar de ser lo suficientemente sensatos como para entender que no le hace bien a nadie que nos estemos criticando públicamente, aunque después obviamente podemos tener todas las discusiones y debates del mundo, porque somos un espacio muy amplio y por lo tanto tiene que haber diferentes puntos de vista", sostuvo.

Cerruti dijo en Radio Con Vos: "Me parece que esta idea de políticos peleándose entre ellos o de que haya internas no le hace bien a nadie, mucho menos a la política". Y pidió que "las diferencias de los puntos de vistas sean políticas y conceptuales y no de agravios personales".

Para la portavoz internas como las del FdT "pasan en todos lados, porque los políticos son vehementes, porque hay una cosa de un mal vínculo entre la política y el periodismo que hace que al periodismo le sirva que se peleen, y los políticos terminen dándole pasto a ese periodismo para mostrar este tipo de situaciones y cosas que tal vez se podrían resolver con un llamado telefónico".

MIRÁ TAMBIÉN Un juez instó a garantizar la integridad física de los manifestantes en la Marcha a Lago Escondido

Según Cerruti, "en cualquier espacio hay discusiones, las tienen los equipos de producción, los dueños de los medios, adentro de un equipo de fútbol".

"Ayer lo escuchaba a (Lionel) Messi arrepentirse del 'andá pa' allá bobo', que a todo el mundo le pareció divertidísimo en ese momento. Arrepentirse de haber dado esa imagen, que dijo 'no me gusté, no me gusta de mí esa imagen'. Nos está diciendo un montón de cosas, si el tipo que más admiramos en el mundo entero dice estaba caliente en ese momento y 'algo que no me gusta de mí y no lo volvería a hacer'".

"Nos está diciendo también que es un momento en el que estamos en un mundo tan convulsionado, que si los que tenemos algún tipo de responsabilidad no somos capaces de ser lo suficientemente sensatos como para tener un discurso claro, sereno, de empatía, de buscar los acuerdos, de que si nos calentamos en algún momento por algo lo resolvemos en privado y después tratamos de seguir adelante, eso no está bueno. Es algo que deberíamos aprender todos y todas", propuso.

Sobre expresiones críticas atribuidas por algunos medios al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, dijo que "está mal; esto pasa y está mal". Y en cuanto a las respuesta puntuales a De Pedro por parte algunos ministros, resumió: "Se sienten heridos en lo personal, sienten que no pueden dejar pasar porque ofenden al Presidente y entonces hay que defenderlo".

MIRÁ TAMBIÉN Carrizo da un giro y dice que Sabag Montiel atacó a Cristina Kirchner para impresionar a su novia

"Son círculos viciosos, en algún momento hay que salir y pasar a un círculo virtuoso en el que podamos hablar y resolver estas cosas de otra manera. Está mal que pase, deberíamos encontrar la manera de que deje de pasar", agregó.

Cerruti dijo que "lo que no se puede pasar es del debate político al agravio personal. Ahí estamos haciendo un tipo de política que no le interesa a nadie".

Sobre el vínculo entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, refirió que es "el que tienen un jefe de Estado y su vicepresidenta", y explicó que "además los dos son parte de un espacio político, de una alianza política que forma una coalición de gobierno que tiene un montón de desafíos".

"Nos ha tocado gobernar en un momento durísimo del país y del mundo, se está sacando este país adelante, vemos que estamos creciendo y que los números de la macroeconomía nos alientan a pensar que es el camino correcto, tomando decisiones todos los días con responsabilidades muy grandes tanto uno en el Poder Ejecutivo como la vicepresidenta en el Senado", resumió.

Cerruti admitió que el año pasado hubo "un invierno complicado" porque "la guerra nos costó 5.000 millones de dólares en importación de energía".

Explicó que "el déficit fiscal y la inflación tienen multicausalidad, que fueron algunos ruidos políticos, falta de confianza en el (entonces) ministro (de Economía, Martín Guzmán), y otras macro".

Para "el nuevo ministro (Sergio Massa)" la idea "es ordenar todas esas variables: orden fiscal, consolidación de reservas, la curva de inflación desciende, por sequía subieron las verduras, tenemos esos movimientos", contó.

Remarcó que "con un gobierno más consolidado todas esas variables son más fáciles de manejar porque hay un rumbo claro", y ejemplificó que "en la temporada de verano hubo millones de personas en todo el país, en centros populares, como Mar del Plata, como nunca en su historia (hubo) consumo y crecimiento muy importante".

Sobre la frecuencia de diálogo entre el Presidente y la vicepresidenta señaló: "Hablan cada vez que tienen que hablar. Ellos sabrán, no llevo el conteo. Cada vez que tienen que hablar de algún tema lo hacen. No tenemos que salir a contar cada vez que hablan".

Aclaró que "no es cierto" que no dialogan desde hace dos meses. "Eso no es cierto, pero no te voy a dar los detalles de cuándo hablan. Tenés información errónea. Una de las cosas que hacemos es no contar los diálogos entre el Presidente y la vicepresidenta porque no corresponde contarlos".

Sobre el atentado a Cristina Kirchner dijo que "fue un quiebre en la democracia en la Argentina" y "en todos los foros estamos impulsando no solo que se llegue a los autores materiales sino también a los autores intelectuales".

(Télam)