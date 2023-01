La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó hoy el juicio político a la Corte Suprema de Justicia (CSJN) que impulsa el Poder Ejecutivo se fundamenta "en el avance" del máximo tribunal sobre las atribuciones del Poder Legislativo y los mandatarios provinciales y sostuvo que "hay pocas" instituciones "tan desprestigiados en la Argentina como la Justicia.

"Estamos llevando a juicio político a la Corte (Suprema de Justicia), porque avanzó sobre el Poder Legislativo y los mandatarios provinciales y sus potestades. Hay pocos poderes tan desprestigiados en la Argentina como el Poder Judicial", señaló Cerruti en declaraciones a El Destape Radio.

En este sentido, la funcionaria argumentó que "con el fallo sobre los fondos de CABA, la Corte avanzó sobre las atribuciones de las provincias, que tienen que definir a partir de la Ley de Coparticipación cómo se distribuyen los recursos.

"Ahí hay un avance directo sobre la potestad de los gobernadores", subrayó.

La funcionaria justificó el proceso de remoción a los magistrados del máximo tribunal, al evaluar que su titular, Horacio Rosatti "se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura", y de esta forma soslayó facultades del Poder Legislativo".

"Cuando hablamos de que hay que respetar la división de poderes, justamente por eso estamos llevando a juicio político a la Corte, porque avanzó sobre el Poder Legislativo y sobre los mandatarios provinciales y sus potestades", enfatizó la portavoz de la Presidencia.

Asimismo, señaló que "se verá cuando los diputados de las provincias tengan que participar de las sesiones extraordinarias por el juicio político de qué manera se van a expresar".

"Si le preguntamos a los ciudadanos si esta Corte imparte justicia o no, la mayoría va a decir que no, hay pocos poderes tan desprestigiados en la Argentina como el Poder Judicial", opinó.

Y agregó: "Si la justicia no funciona, empieza por la Corte Suprema".

"No puede ser que exista un poder en la Argentina que no paga ganancias, que no rinde cuentas y que no puede ser cuestionado", puntualizó Cerruti.

(Télam)