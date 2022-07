La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, subrayó hoy que "el Gobierno sabe que hay intereses creados para que Argentina no crezca, no avance, para que no haya redistribución" y "para que la ganancia se las lleven siempre los mismos, para que el pequeño puñado de ricos tengan cada vez más y las enormes mayorías no puedan acceder a sus derechos, a un trabajo digno, a salud, a educación".

Cerruti planteó en rueda de prensa desde la Casa Rosada que "esos intereses no son de hoy, son de la historia de la Argentina de siempre, van cambiando de generación en generación" y "son lo que en determinadas circunstancias, cuando las cosas van bien, tratan de generar determinado clima de desosiego o de rumores".

"Tratemos de manejarnos sensatamente, con información, con serenidad, calma", exhortó la portavoz, porque "la vida en el mundo ya es lo suficientemente complicada como para que nosotros se la compliquemos más a los ciudadanos, generándole además incertidumbre haciendo generar rumores, falsas noticias".

Cerruti manifestó que el presidente Alberto Fernández "mantiene reuniones de trabajo y conversaciones" con todos los funcionarios, como también con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "con quien se reunió el lunes a la noche", detalló en referencia a la cena que ambos compartieron ese día en la residencia de Olivos .

MIRÁ TAMBIÉN Investigan posible robo de información en oficinas del Consejo de la Magistratura

"A veces la agenda (del jefe de Estado) tiene actos públicos y otras reuniones de trabajo; se ha reunido con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y la ministra de Economía (Silvina Batakis), y se reunió con la Vicepresidenta y cenaron en Olivos el lunes a la noche", profundizó la funcionaria, y agregó que el Gobierno lleva "una agenda de trabajo muy intensa en Casa de Gobierno, en Olivos y en el Ministerio de Economía".

"Estamos trabajando, no pensamos en los rumores", puntualizó.

Y advirtió sobre las intenciones de "quienes tienen tiempo de sentarse en conspirar, en lugar de estar gobernando", para lo cual apuntó contra "los especuladores de siempre, a los que no les parece bien que el Presidente converse con la Vicepresidenta, que el dólar blue haya dejado de subir y empezara a descender".

En ese sentido, Cerruti aseguró que hubo sectores que quisieron generar "algún tipo de situación que no se dio" y los identificó como aquellos que ante el descenso del dólar blue y tras la reanudación de las conversaciones entre el Presidente y la Vicepresidenta "echaron a correr, en algunas mesas de la City o en algunos lugares de las redes, esos rumores".

MIRÁ TAMBIÉN Vicejefe de Gabinete, senador Weretilneck y productores analizaron obras de riego para Río Negro

"Lamento profundamente que alguien se hagan eco de repetirlos y en el estado en el que vivimos deberíamos ser suficientemente responsables como para poder saber distinguir, ya a esta altura, una cosa de la otra", completó en una crítica a algún tratamiento mediático.

En cuanto a la posibilidad de implementar el Salario Básico Universal, la portavoz consideró que "es un plan que en el mundo se ha discutido mucho y en la Argentina también, cuando se discutió en el Frenapo (Frente Nacional Contra la Pobreza)" y refirió que "siempre fue un planteo".

No obstante, explicó "en Argentina ya existen los plantes universales, como la Asignación Universal por Hijo, el Plan Progresar y muchos otros que se están llevando adelante" y alertó que si bien "todo es motivo de estudio y conversación", aclaró que "no está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la Argentina, de avanzar con un proyecto, y eso fue lo que dijo la ministra" (por Batakis).

Destacó por otra parte que "los proyectos de ley no solo están en el Congreso sino que se están aprobando" y enumeró los de "la industria automotriz, de la nanobiotecnología, el de cuidados paliativos", mientras que el de renta inesperada está en el Poder Legislativo "para su debate".

Sobre la protesta opositora convocada para el sábado próximo en distintas plazas del país, Cerruti recordó que "cada uno puede expresarse como quiere" y contó que para el Gobierno "no es un motivo de preocupación". (Télam)