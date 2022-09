La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, reiteró hoy que una eventual suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para el año que viene "no es un tema que defina" el Poder Ejecutivo sino que depende del Congreso, y sostuvo que desde el Gobierno nacional están previstas "las partidas y el cronograma" para que se realice esa instancia en 2023, tal como lo establece la legislación vigente.

"No se puede negar que es un debate que está abierto. Lo han planteado gobernadores, lo han planteado con proyectos legislativos. No es un tema que defina el Ejecutivo; es un tema que se define en el Legislativo. Pero el Gobierno tiene previstas las partidas y el cronograma para que haya PASO el año que viene, como dice la ley", señaló Cerruti en la habitual rueda de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno.

Cerruti fue consultada por un proyecto de ley que presentará en los próximos días el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, quien anticipó que está elaborando una iniciativa para que "sean suspendidas o eliminadas" las PASO.

"No corresponde hacer política ficción con un proyecto que recién fue presentado, no fue tratado en comisión y no hay ninguna posibilidad de saber si tendrá o no tendrá los votos", respondió Cerruti al respecto. (Télam)