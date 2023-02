La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que el Frente de Todos (FdT) es una coalición "fuerte y dinámica" que "se prepara a dar la batalla electoral para que no vuelva nunca más la derecha en la Argentina", de cara a la reunión de la mesa política que se reunirá esta tarde en la sede del Partido Justicialista, convocada por el presidente Alberto Fernández.

"El Presidente, en su calidad de presidente del Partido Justicialista, convocó a esta mesa que es una muestra de la unidad de FdT, de la vocación de buscar acuerdos para llegar de la mejor manera posible, para pensar los próximos 5 años de la Argentina donde se puedan profundizar un plan de gobierno que lo que quiere es tener siempre en el lugar privilegiado a los más vulnerables", dijo la portavoz.

En su habitual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada, Cerruti comentó que la reunión que se realizará hoy en la sede porteña del PJ contará con "cinco representantes por cada uno de los espacios mayoritarios que integran la coalición, de los gobernadores y de los actores de movimiento sindical".

En ese sentido, dijo que "habrá otras mesas en las que se irán incorporando otros actores y actrices" de la vida de la coalición gobernante.

También adelantó que se conocerá un documento al final de la reunión convocada para hoy a las 19 en la sede del PJ en la calle Matheu.

Según fuentes del FDT, ese documento incluirá un párrafo sobre la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la portavoz definió -en la rueda de prensa- como una "inhabilitación judicial" que se usa "como forma de proscripción política".

"Las proscripciones pueden ser políticas, judiciales. Las inhabilitaciones judiciales se usan como forma de proscripción política. Lo ha dicho el Presidente y anoche el jefe de Gabinete (Agustín Rossi) es que hay una persecución contra la vicepresidenta, que la causa en la que fue condenada es inventada, que no tiene ni pies ni cabeza", aclaró la portavoz.

Por último, Cerruti dijo que "después de toda la tinta que ha corrido, la coalición sigue unida, fuerte, preparándose para el próximo proceso electoral".

"No se ha ido ningún diputado, no se ha ido ninguna de las fuerzas, sigue estado representado el sector sindical, los movimientos sociales. Es una coalición fuerte, dinámica, que se prepara a dar la batalla electoral para que no vuelva nunca más la derecha en la Argentina", concluyó. (Télam)