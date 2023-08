La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, señaló hoy que el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "está rodeado por la misma gente" que apoyó a gobiernos de "derecha" en la historia del país.

"Nos quieren encandilar con el personaje y, en realidad es un personaje atractivo para las redes o para los jóvenes, pero yo te digo una cosa: acá están todos escandalizados porque parece que las elecciones se definieron en TikTok", dijo la portavoz en una entrevista con AM750 en la que analizó la figura del candidato libertario y su discurso sobre la "casta" y la "política".

MIRÁ TAMBIÉN El Socialismo santafesino repudió dichos de Milei por definir al partido como excremento humano

Cerruti advirtió: "Guarda, el proceso de demolición del Estado y la política lo llevaron adelante los medios tradicionales, corporativos. Por esas grietas se cuelan los mensajes de las redes".

"A mí me llama mucho la atención que estén tratando de instalar esto de que Milei está por fuera de la política, que Milei haga su discurso contra la casta. Vos sabés que los poderosos, los ricos, la derecha ha usado a diferentes personajes para llegar al poder en Argentina en distintos momentos. Llegaron con los militares, con Menem, con Macri -que era un nacido y criado en ese espacio- y Milei está rodeado por la misma gente", dijo Cerruti.

MIRÁ TAMBIÉN Catamarca será sede del octavo Congreso Argentino de Justicia Constitucional

Señaló que el candidato presidencial tiene como jefe de campaña a Martín Menem, hijo del exsenador Eduardo Menem.

"A mí no me van a contar de esa época, cuando no solo se llevaron puesto el Estado. Todo eso volvió a pasar con Macri. Estamos hablando de la misma gente, de los mismos empresarios. Vienen con este verso contra la política, contra el Estado, para hacer negocios para ellos", añadió.

Por ello, dijo que el proyecto de La Libertad Avanza "es el mismo de los años '90", el "que Macri no lo pudo llevar adelante porque efectivamente hubo una resistencia de la sociedad".

Respecto de los intereses de diversos sectores, estimó que se está "haciendo un trabajo de demolición" y que sus autores son los "poderes de siempre que manejan medios muy importantes".

"Milei representa el modelo económico ultraliberal que genera desempleo, rompe el trabajo, las empresas, terminar el apoyo del Estado a lo que fuera. Ayer estuvimos en Catamarca inaugurando una ruta que le va a permitir a los chicos de una localidad ir a la escuela. Eso quieren destruir, que el Estado te pueda cuidar", agregó.

También apuntó contra la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel: "¿Se puede poner en la vicepresidencia a una persona que fue mano derecha de los dictadores, que estuvo defendiendo a los genocidas?", se preguntó. (Télam)