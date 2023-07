La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que las empresas de transporte de pasajeros realizan un lockout patronal "extosionando para conseguir más subsidios, otro tipo de beneficios" y aseguró que el Gobierno "transfirió todos los recursos para cumplir con la paritaria.

"Es un paro que no tiene razón de ser más que un lockout patronal y una empresa que no depositó el sueldo a los trabajadores como corresponde, después de que el Gobierno le transfirió los recursos para cumplir con la paritaria", dijo la funcionaria y manifestó que "lanzan este paro que le complica la vida a los trabajadores y trabajadoras".

En referencia a la medida que afecta al transporte de pasajeros, Cerruti destacó que existe una "empresa privada, que nuclea muchas líneas de Buenos Aires y Gran Buenos Aires" y señaló que eso aumenta el impacto de la protesta.

Transporte

"La empresa está extorsionando para conseguir más subsidios, otro tipo de beneficios. Lo que tenía que recibir del Gobierno, ya lo recibió. La empresa usó ese dinero para otras cosas", dijo en declaraciones a Radio 10.

Además confirmó que el Gobierno está evaluando si debe multar a los empresarios ya que, por lo pronto, habría "una retención de haberes, porque el dinero para pagarles (a los trabajadores) estaba y no se les pagó con el aumento acordado".

"Es la empresa que está tironeando para quedarse con eso y recibir un subsidio", explicó.

Paro de choferes

La funcionaria, por otra parte, ante una consulta sobre el acto de inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner del próximo domingo, afirmó que se trata de una acción de las más importantes de la gestión.

"Es un 9 de julio en el que estamos celebrando la soberanía, casi te diría la independencia energética, que en estos tiempos que corren es uno de los temas que más importan", remarcó.

Respecto de la presencia en el evento del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y del ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que "los tres han sido quienes lideraron esta obra".

Gasoducto Néstor Kirchner

"La vicepresidenta tuvo un rol fundamental, porque si YPF no fuera estatal y Vaca Muerta no estuviera en control del Estado no podríamos estar haciendo esta obra ni transfiriendo el gas", manifestó.

Asimismo, señaló que el presidente Fernández fue quien concretó la obra luego de los retrasos impuestos por "la pandemia y de que había que acordar con el FMI".

"Cuando fuimos a anunciar la licitación en abril del 2022 y dijimos que iba a estar listo en un año, la tapa de los diarios lo único que les importaba era que al Presidente y a Axel Kicillof se le volaban los pelos con el viento del sur", expresó y destacó que "a ninguno se le ocurría que lo que estábamos poniendo en marcha una obra que iba a cambiar la matriz energética de la Argentina".

Y afirmó que desde que Massa "llegó al Ministerio, la obra se concluyó en ocho meses".

"Cuando el Estado se propone algo y pone todas las herramientas se concreta, esta obra se concretó en tiempo récord. Nos va a permitir un ahorro de 4.200 millones de dólares en energía, que es un tema que nos complicó el año pasado", dijo.

Luego de recordar que el expresidente Mauricio Macri "paró completamente" la obra, el Gobierno de Fernández afrontó la pandemia y después "había que hacer el acuerdo porque no había financiamiento".

Gasoducto Néstor Kirchner

"El acuerdo se consiguió en marzo y lanzamos la licitación en abril. Si la oposición no fuera la oposición que tenemos, que se están matando entre ellos, a ver quien es más homofóbico, quien es más violento, acusándose de narcotraficantes, tendrían que ver que el domingo es un día histórico para la Argentina. Sea quien sea el que gobierne a partir de diciembre, este país es otro país", agregó.

Cerruti, asimismo, descartó que la del domingo se trate de una "foto de unidad" o "de campaña".

"Es la obra más emblemática de este siglo en la Argentina. El gasoducto, lo que está mostrando es que tendremos una matriz productiva diferente", concluyó. (Télam)