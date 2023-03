La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, cruzó hoy al diputado nacional Ricardo López Murphy que se quejó por el acampe de dos noches que realizó la Unidad Piquetera en la avenida 9 de Julio, de la ciudad de Buenos Aires

"No veo la hora de que sea diciembre y pongamos fin a este caos. Vamos a recuperar las calles. Sin orden, no hay libertad; y sin libertad, no hay desarrollo", escribió el líder de Republicanos Unidos e integrante de Juntos por el Cambio en su cuenta de Twitter

A lo que Cerruti respondió: "El orden de las balas y la caballería. La libertad del corralito. Nunca tan explícito. El ministro de Economía que nos llevó al colapso del 2001, con represión y muertes, añorando otro diciembre como aquel"

Ayer, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, relevó que la cartera ordenará la baja de 85 mil beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, dado que vencerá el plazo para validar la identidad de los titulares del programa. Mientras que hoy, la Unidad Piquetera, el frente de organizaciones sociales vinculadas a la Izquierda, levantó el acampe que había iniciado el pasado lunes frente al Ministerio y anticipó que habrá "nuevas y más fuertes medidas". GD/MG/SPC NA