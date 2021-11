La portavoz de la Presidenta, Gabriela Cerruti, consideró que el expresidente Mauricio Macri "tiene la intención de volver a ser Presidente" y sostuvo que para eso "va a ir a una alianza con (Javier) Milei" en 2023.

Cerruti se pronunció sobre la oposición en una entrevista publicada hoy por el diario Perfil, en la que señaló que ante un eventual acuerdo político en ese sentido "al Frente de Todos le conviene hacer lo mejor que pueda por la sociedad para que siga gobernando".

"Veremos qué hace Milei en el Congreso. Qué vota, con quién se alía", expresó y dijo que "era difícil de imaginar que Ricardo López Murphy terminara en ese espacio".

En ese sentido, mencionó que "en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el ejemplo más claro" de las alianzas políticas en la oposición y sostuvo que "en la campaña de 2015, (Martín) Lousteau parecía que nunca iba a estar ni cerca de (Horacio) Rodríguez Larreta, y ahora es la mano derecha".

Respecto de una eventual postulación de Macri en 2023 para Presidente, señaló que "no se si pierde o no (Macri) en un balotaje" y expresó que "no tengo duda de que seguirá en política y disputará el liderazgo de Juntos por el Cambio".

"Creo que querrá serlo. Y después verá si llega o no", agregó Cerruti, quien es autora de un libro sobre el expresidente.

Asimismo, criticó a la oposición al advertir que el jefe de Gobierno porteño, Horacio "Rodríguez Larreta dice muchas cosas y después termina haciendo otras" y subrayó que el senador radical "Martín Lousteau de ninguna manera se iba a aliar con el macrismo y mirá dónde está ahora".

"Los 'de ninguna manera' de ese sector político suelen terminarse pronto", destacó la Portavoz.

En otra parte de la entrevista, se refirió al diputado porteño electo por La Libertad Avanza, Javier Milei, y dijo que "no me tomo en broma a Milei. No es un chiste ni un meme" y sostuvo que "ese personaje casi caricaturesco resume una reacción regional posterior a la pandemia: el crecimiento de una derecha en el borde de la democracia".

Asimismo, también recordó que Rodríguez Larreta, el diputado del PRO, Cristian Ritondo, y el diputado nacional electo del mismo espacio, Diego Santilli, tienen orígenes políticos en el Peronismo y afirmó que "Mauricio Macri, para hacer pie en la Ciudad de Buenos Aires, necesitó una estructura que venía de Carlos Grosso", exintedente porteño durante el menemismo.

Ante una consulta sobre si observa un corrimiento de Juntos por el Cambio hacia el centro, respondió: "La presidenta del partido es Patricia Bullrich. En Juntos por el Cambio las figuras fuertes son Bullrich, que representa a la extrema derecha, o Macri, que se abraza con Milei", por lo que consideró que "No hay ninguna razón para creer que Juntos por el Cambio haga otra cosa". (Télam)