En su primera conferencia de prensa luego de las PASO, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti hizo un balance de los resultados electorales y reveló detalles de la reunión del presidente Alberto Fernández con la familia de la niña Morena Domínguez, que fue asesinada en Lanús en medio de un ataque de motochorros. "Nosotros seguimos trabajando en todas las propuestas para que no haya Nunca Más una Morena en Argentina", subrayó Cerruti. Sobre las elecciones del domingo, se refirió a la baja participación: "Nos alerta, nos preocupan y tratamos de entender

A todos ellos, les pedimos particularmente perdón". La funcionaria analizó que el resultado repartido en tres tercios, en el que el libertario Javier Milei (30,04%) aventajó a Juntos por el Cambio (28,27%) y a Unión por la Patria (27,27%) reflejó "una cantidad importante decidió expresar su enojo, bronca y frustración respecto a cómo lo están pasando de mal". "Vemos, entendemos, comprendemos y vamos a seguir tratando de comprender las razones de un voto. Una cantidad importante de ciudadanos que decidieron expresar su bronca, enojo, frustración, crítica y apreciación sobre cómo la están pasando mal ellos", remarcó. A la vez, planteó: "A ellos le decimos que trabajamos a cada momento para mejorar la situación y hacemos autocríticas. Le pedimos particularmente perdón". En la misma línea, profundizó que el Gobierno reconoce que el triunfo del fundador de La Libertad Avanza se debe a "insatisfacciones, falta de comunicación y otra cantidad de razones". Para la portavoz, un sector de los votantes del libertario "no tienen ninguna dificultad económica", y aunque evitó vaticinar un escenario en las generales, remarcó que tanto Milei como Patricia Bullrich "representan lo mismo". "No es momento de ser optimista o pesimista, es momento de ser realista e ir paso a paso de ir viendo todo lo que sucede", expresó. "Hay dos de las opciones que representan lo mismo. Macri lo dijo, con lo cual entendemos que tenemos que trabajar mucho y duro hasta octubre para poder ser capaces de representar a quienes quieren un país diferente", manifestó camino al 22 de octubre. Al ser consultada sobre si el Gobierno analizaba adelantar una eventual transición, Cerruti respondió tajante: "No". En otro pasaje de la conferencia de prensa, la portavoz de Gobierno desmintió la posibilidad de que el ministro de Economía y aspirante a la presidencia bajo el sello de Unión por la Patria, Sergio Massa, renuncie a su cargo al frente del Palacio de Hacienda y resaltó su labor al mando del rumbo económico. "Todos creemos que está haciendo un trabajo extraordinario, incluso poniendo su trabajo, salud y familia, entregando su tiempo que debería, en otra situación, disfrutar o cuidar más de sus horas de trabajo", remarcó, y agregó: "Lo vemos trabajando hasta casi hasta altas horas de la madrugada y primera de la mañana y está haciendo un trabajo al que todos nos dedicamos a fortalecer". La Portavoz contó, en otro pasaje de la conferencia, cómo fue el encuentro entre Fernández y la familia de Morena: "(Fue) un encuentro de corazón a corazón, conmovedor y doloroso donde avanzamos en propuestas para que que todas y todos tengan acceso a la seguridad, justicia y una vida más digna". "Les queremos decir a Bruno, Hugo y a todas y todos que hoy, que las tapas de los diarios ya no hablan de Morena, nosotros seguimos trabajando en todas las propuestas para que no haya Nunca Más una Morena en Argentina", subrayó Cerruti. SR/MG/AMR NA