La portavoz de la Presidencia,Gabriela Cerruti, señaló hoy que existe la necesidad "de una reforma" del Poder Judicial en base una demanda de "todos los argentinos" y subrayó que existe "una dilación por parte de la Corte Suprema a la hora de hacer Justicia".

"La necesidad de una reforma judicial se basa en la necesidad que los argentinos vuelvan a sentir que hay justicia. En el país nos parece que el tema merece realmente atención. Por algo es el Poder más desprestigiado", aseguró la portavoz durante su conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

Y consideró que la falta de justicia "no es un problema solo del poder político, si no de todos los argentinos que lo sufren porque sus causas no son atendidas".

"Miremos lo que pasa con las causas de femicidios o violencia de género, que tienen un mal trayecto. O las causas civiles tardan mucho en tener resolución", afirmó la portavoz.

En ese sentido, Cerruti aseguró que el presidente Alberto Fernández ya ha manifestado su postura al respecto al igual que el ministro de Justicia Martín Soria y que entienden que la Corte Suprema tiene "una dilación" para hacer justicia.

"Es arbitrario cuáles causas se resuelven rápido y cuáles no", subrayó.

En este contexto, diversas organizaciones sindicales convocaron a una nueva movilización al Palacio de Tribunales porteño para el martes 1 de febrero a las 18, bajo la consigna "Basta de injusticia y lawfare".

En tanto, Cerruti destacó que hay causas en que se ha tardado poco en resolver que algunas acusaciones contra el ex presidente Mauricio Macri "no son asociaciones ilícitas" mientras que hace seis años "se mantiene la detención de (la líder de la organización Tupac Amaru) Milagro Sala" con el cargo de asociación ilícita que "no ha sido probado".

"Ninguna cámara se ha expedido sobre el tema cuando el único delito, si se la pudiese acusar de algún delito y si la justicia hubiese fallado, sería con una pena que ya está absolutamente cumplida, pero se mantiene la idea de asociación ilícita para mantenerla en prisión", completó.

(Télam)