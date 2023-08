El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, le respondió hoy a la precandidata presidencial por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich sobre su posición respecto al futuro de la empresa, y advirtió que si gana las elecciones “va a destruir la aerolínea de bandera, una herramienta estratégica para el desarrollo nacional”.

A través de su cuenta de Twitter, Ceriani indicó que “Bullrich reconoce la mejora en la productividad de Aerolíneas, pero dice que (ya está tomando medidas) previendo lo que puede llegar a pasar. Van a destruir la aerolínea de bandera, una herramienta estratégica para el desarrollo nacional. Lo intentaron entre 2015/19 pero no les alcanzó el tiempo”.

“Aerolíneas conecta 39 ciudades con Buenos Aires, 3 más que en 2019 y tiene 48 rutas que conectan ciudades del interior entre sí. ¿Qué ciudad te parece (Patricia Bullrich) que debería contar con conectividad que no la tenga? Siempre estamos dispuestos a analizar nuevos destinos”, agregó Ceriani.

En declaraciones de los últimos días, Bullrich había declarado que era necesario “achicar las estructuras” de la empresa y que se debía logar que “el Estado no aporte más dinero” para su funcionamiento “en un plazo corto”, o que de lo contrario la compañía se debía “o privatizar o armar una cooperativa con los trabajadores” y que eso es posible porque “previendo lo que puede llegar a pasar, ya se están tomando medidas para achicar los costos”.

Bullrich enfatizó en sus declaraciones que “Aerolíneas puede no ser deficitaria” y que “no importa de quién sea la empresa, sino que no le cueste dinero al Estado” y agregó que la empresa hoy tiene “muchísimas ciudades del país que no están conectadas por avión, y no tenés un verdadero sistema federal de aviación".

En respuesta, Ceriani publicó en su cuenta de Twitter un mapa donde se reflejan las rutas que actualmente posee la línea de bandera en todo el territorio nacional.

“Durante los 15 días de vacaciones de invierno transportamos un total de 800.000 pasajeros, un 15% más que el mismo periodo en 2019. Una excelente temporada para la cual nos preparamos con más oferta, vuelos y frecuencias para potenciar el turismo”, expresó el titular de AA.

“Este año esperamos terminar con un récord de más de 13 millones de pasajeros transportados. Ampliamos la oferta desde Brasil”, cerró Ceriani. (Télam)