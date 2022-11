El periodista Ceferino Reato, uno de los analistas del reality "Gran Hermano", comparó lo que pasa en el programa con la coyuntura política, donde aseguró que hay "mucha mediocridad". "Tenemos una política bastante mediocre, donde hay mucho de Gran Hermano en ella. Mucho de ´Este le dijo tal cosa´, más ligado a los chimentos y demás. No es una política de proyectos ni de solución de problemas. Nadie está pensando en la política argentina como solucionar la pobreza", expresó el comunicador en diálogo con Pablo Montagna, en el programa Pasa Montagna, en AM 630 Radio Rivadavia

"Los políticos nuestros no están preocupados por ese tema, lo están por las elecciones del año próximo que a la gente no le preocupa en lo más mínimo. Nadie está pensando en qué hacer para solucionar la inflación seriamente", agregó. Ademá, consideró que tanto Gran Hermano como el Mundial de Qatar 2022 van a ser una gran distracción para la población argentina en cuestiones políticas

"Creo que el Gobierno, como todos los gobiernos frente a los mundiales, apuesta a que la gente esté de mejor humor por las nuevas noticias que vendrán de Qatar", analizó. "Pero no creo que se aprovechen de eso y tomen alguna medida muy importante. La gente es muy viva y se da cuenta", concluyó. El periodista, politólogo y escritor argentino confesó tenerle fe al formato de "Gran Hermano" desde un inicio: "Como el canal (Telefé) venía de un sin sabor con esta producción tan importante, ´¿Quién es la máscara?´, había mucha prudencia. Pero creo que Gran Hermano demostró el rating sostenido; es un programa que la audiencia de la televisión abierta lo tomó como propio. Es algo que estaban esperando y que el auge de las redes no hace más que potenciar su impacto". También contó cómo se unió al reality: "Me llamó Santiago y después, los directores máximos de Telefe. Ellos siempre han tenido algún analista o panelista que no formara parte de espectáculos para darle otra mirada. De entrada, acepté"

A su vez, contó que su mujer no quería que formara parte del proyecto pero que posteriormente la convenció. "Creo que es muy entretenido. Además, Telefe es una empresa muy grande e importante, y Del Moro es el mejor conductor de estos momentos; siempre me pareció que iba a ser una apuesta ganadora", reveló. En cuanto a si sus hijas son espectadoras del programa, Reato confesó que lo miran mucho por su cuenta y que nadie le da "demasiada importancia" a su rol en el programa. "Tengo la importancia que tiene cualquier padre. A mi hija mayor -que tiene 17 años- le interesa, pero lo habla con sus amigas", explicó.