La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, exhortó hoy al legislador del PRO Fernando Iglesias a "terminar con la soberbia, la chicana y el machismo descalificante", tras las reiteradas interrupciones y expresiones del integrante de Juntos por el Cambio (JxC) mientras el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brindaba su informe de gestión en el recinto.

La titular de la Cámara baja le advirtió que el reglamento (artículos 180 y 186) la faculta a "llamarlo al orden", pero que no quería llegar a ese extremo.

"Hace años que hace lo mismo: se sienta ahí a descalificar; escuche al Jefe de gabinete, como hacíamos nosotros cuando venía (el jefe de ministros del Gobierno de JxC) Marcos Peña. Sea respetuoso, diputado Iglesias", enfatizó Moreau.

Y a continuación le dijo: "Termine con la soberbia, la chicana y con el machismo descalificante, conmigo y con cualquier dirigente político. Respete a las instituciones y a los diputados".

"Termínela con los insultos, acá no insultamos, acá debatimos política, no insultamos ni descalificamos personalmente a un funcionario que viene legítimamente, a un funcionario, que cumple sus obligaciones. Si no nos respetamos entre nosotros la imagen para afuera es terrible", agregó.

Por último, le advirtió "basta de carita, chicanita e insulto por lo bajo", a lo que Rossi agregó: "Apagá la radio, Fernando"

Iglesias siguió la exposición de Rossi desde la banca más cercana al ministro, en el extremo derecho inferior del espacio que ocupa Juntos por el Cambio, a menos de tres metros del lugar desde el que hablaba el jefe de gabinete.

El artículo 190 del reglamento dice que "son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia las Cámaras del Congreso y sus miembros".

En tanto que el 186 establece: "Si se produjese el caso a que se refiere el artículo anterior, el presidente por sí, o a petición de cualquier diputado, si la considerara fundada, invitará al diputado que hubiere motivado el incidente a explicar o retirar sus palabras. Si el diputado accediese a la indicación, se pasará adelante, sin más ulterioridad; pero si se negase, o si las explicaciones no fuesen satisfactorias, el presidente lo llamará al orden, y este llamamiento al orden se consignará en el acta".

El 187, no mencionado por Moreau, pero que remite a los dos anteriores, dice que "cuando un diputado ha sido llamado al orden por dos veces en la misma sesión, si se aparta de él una tercera, el presidente propondrá a la Cámara prohibirle el uso de la palabra por el resto de la sesión".

Minutos después, la oficialista Marisa Uceda, se refirió al tema: "Quiero llamar a la reflexión a mis compañeros de bloque y a los de Juntos por el Cambio, que algunas reconozco su actividad militante y también feminista; porque en las últimas sesiones esos artículos del reglamento han sido incumplidos de todas las maneras por un diputado de esta casa".

"De verdad les pregunto, ¿hasta cuando vamos a tolerar esto?, porque es una ofensa a todos nosotros, rompe la institucionalidad de esta casa, ustedes no todos son así, no se lo permitan más. habla mal de la política, habla mal de esta casa, habla mal de esta institución. No podemos permitir que estos personajes, que se sienten más cómodos en un set de televisión, vengan acá a hacer un espectáculo deplorable", expresó la mendocina desde su banca. (Télam)