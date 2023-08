La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, llamó hoy a la militancia de Unión por la Patria (UxP) a "salir a buscar cada voto" para que el oficialismo tenga en el Congreso "una mayoría que acompañe" una eventual presidencia de Sergio Massa.

"Tenemos que salir a buscar cada voto para tener una mayoría en el Congreso que defienda derechos, que defienda libertades y que también cuide la soberanía nacional", exhortó la diputada, según se indicó un comunicado.

La referente del Frente Renovador analizó que el ministro de Economía, al encabezar un eventual gobierno, debería tener "una mayoría que acompañe leyes necesarias" para garantizar "la defensa de la educación, la ciencia, la tecnología, la salud y los derechos laborales".

"Por eso le pedimos a la gente que participe, que vaya a votar porque si la gente nos acompaña, vamos a tener un parlamento que expanda derechos y vamos a ponerlo al servicio de la necesidad de las mayorías", prometió.

Sobre la futura constitución de las Cámaras de Diputados y Senadores, advirtió que Argentina está "en un momento bisagra" y consideró que "para mejorar el poder adquisitivo y la vida de los trabajadores" es necesario un Congreso que "discuta proyectos como el que presentó (el diputado) Sergio Palazzo que plantea un modelo de trabajo más justo".

Sobre esa propuesta, destacó que tiene como fin la "reducción de la jornada laboral" y contrastó que no se trata de una "reforma laboral que recorta derechos a los trabajadores o el aguinaldo", como, dijo, "plantea abiertamente la oposición".

También evaluó que es necesario un Congreso que "siga trabajando para mejorar el sistema educativo", para que "aumente la matrícula de estudiantes" y que los alumnos "terminen el secundario".

"No con dirigentes y diputados que critiquen que queramos sacar (leyes para crear) universidades públicas, con el concepto que tienen y que hacen público, que los pobres no llegan a la universidad", agregó Moreau contra los candidatos de la oposición.

Para la diputada, si el expresidente Mauricio Macri hubiera mandado al Congreso el acuerdo con el FMI "no hubiese salido" y evaluó que el líder del PRO "no lo mandó porque sabía que no íbamos a aprobar la deuda que tomó". (Télam)