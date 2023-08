La presidenta de la Cámara baja y candidata a diputada nacional por Unión por la Patria destacó los atributos que Sergio Massa tuvo durante la negociación del acuerdo con el FMI. “El domingo 13 la Argentina tiene una gran oportunidad: o vota con esperanza y le da un voto de confianza a Sergio Massa, o volvemos al pasado. Porque lo que hoy veo en ellos es el endeudamiento con el Fondo, la situación más difícil para la economía argentina”

“Una de las virtudes que tiene Sergio Massa es su gran conducción política y enorme capacidad para resolver conflictos. La negociación con el FMI fue muy difícil y no cometió errores que hayan sido de consecuencia terrible para la Argentina. Fue una negociación difícil y no cometió errores. Hoy los argentinos estamos de pie ante el Fondo, y no arrodillados”.

En diálogo con Radio Con Vos, sostuvo: “Tenemos que elegir entre un candidato que defiende nuestra soberanía energética, política y económica, o candidatos que se arrodilla y defienden a los sectores más poderosos”