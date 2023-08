La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, consideró hoy que el dirigente social y precandidato de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, "es un compañero valorable", pero sostuvo que el ministro de Economía y también postulante de la coalición, Sergio Massa, "es el dirigente que la Argentina necesita para la Presidencia" en este momento.

"Juan Grabois es un compañero de espacio que valoro, le tengo afecto, pero Massa es el dirigente que la Argentina necesita para la Presidencia. Juan es un compañero y un amigo, y sé que desde el lunes va a trabajar codo a codo con Sergio", señaló Moreau en declaraciones a FutuRöck.

La titular de la Cámara baja advirtió que "hay un número que nos alarmó en varias provincias, pero el dato importante es la gente que vaya a votar" en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el domingo.

"Sabemos que cometimos errores, pero con compromiso y con educación se puede lograr una buena elección" en los comicios nacionales que se desarrollarán este año.

Moreau cuestionó además al expresidente Mauricio Macri, al considerar que "es un caradura porque aprieta a senadores para que no vaya al Senado" a dar quórum para designar a jueces y fiscales que tiene sus pliegos pendientes en la Cámara baja.

"Macri es el mismo tipo que se juntaba a jugar en (la Residencia de) Olivos con jueces y camaristas. Es el jefe de los que fueron a Lago Escondido. Lo de Macri es preocupante. Puso al primo a cuidar sus negocios en la ciudad de Buenos Aires", enfatizó la legisladora en relación a la precandidatura de Jorge Macri en CABA.

En relación a la campaña, la presidenta de la Cámara de Diputados dijo que "los actos son un lindo encuentro de militantes, pero lo importante es el mano a mano, barrio por barrio y casa por casa, como dice Sergio" Massa.

Asimismo, Cecilia Moreau destacó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "está activa, en el corazón de todos nuestros dirigentes, militantes, y la gente tiene por ella un cariño inquebrantable".

Sobre la precandidatura presidencial de Massa, Moreau aseveró que al ministro de Economía y precandidato presidencial de UXP lo ve "muy enchufado, muy entusiasmado, en su lugar como ministro, estos días fueron definitorios".

"Necesitamos un presidente que tenga la fuerza de Sergio. No hay margen para que no siga siendo ministro de Economía. Pensaba que iba a ser difícil la doble función. No me imagino otra persona que pueda hacerse cargo de esta situación tan compleja", enfatizó. (Télam)