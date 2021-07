La vicejefa del bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados, Cecilia Moreau, aseguró hoy que la prioridad "no es la campaña electoral, sino la vacunación" contra el coronavirus, y al estimar que Argentina aún "está lejos de dejar atrás la pandemia", pidió mantener las medidas de cuidado con el propósito de "prevenir la circulación comunitaria de la variante Delta".

"Lo que importa ahora no es la campaña electoral, sino la campaña de vacunación. Tenemos que traer la mayor cantidad de inmunizantes en el menor tiempo posible. Hay que seguir cuidando la salud y la vida de la gente. Debemos trabajar en la recuperación de la economía, contener el precio de los alimentos y fortalecer el salario", afirmó esta mañana la diputada en diálogo con FM La Patriada.

Y en ese sentido, remarcó: "Es cierto que la llegada masiva de dosis y la aceleración del plan de vacunación comienza a haber una luz de salida a esta pesadilla, pero estamos lejos de dejar la pandemia atrás. Eso es lo que tienen que entender los argentinos".

En ese sentido, Moreau insistió en la importancia de mantener las medidas de aislamiento y los cupos de pasajeros para entrar al país, y sostuvo que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) está "todo el tiempo poniendo palos en la rueda".

"Reclama supuestas inconstitucionalidades cuando, en realidad, Argentina está tomando las mismas medidas que otros países para evitar el ingreso de la variante Delta. (Mauricio) Macri está haciendo campaña política y partidaria con este tema. No me sorprendería ver una foto suya esperando en un aeropuerto a un argentino que llega desde el exterior", señaló en relación a las limitaciones sanitarias impuestas para el regreso de quienes viajaron fuera del país.

Al respecto, la legisladora aseguró que le "da bronca" el hecho de que Macri, como jefe de la oposición, "cada vez que hay un problema abre la boca para agredir".

"Debería ponerse a disposición, si es que realmente tiene vocación ciudadana y política. El cinismo de Macri es tan grande que para justificar el daño a los argentinos tiene que victimizarse", apuntó Moreau sobre el expresidente.

La diputada sostuvo que Juntos por el Cambio está "encarando las elecciones con denuncias y mentiras" ya que "no tienen logros de gestión para mostrar porque lo que hicieron fue un desastre".

"La oposición debería hacerse cargo de que perdieron. Se presentaron para ser gobierno y la gente no los votó. En este momento particular, no suman", sintetizó.

Finalmente Moreau se refirió a la ley de etiquetado frontal que se debatirá hoy en un plenario de comisiones en Diputados y esperan sancionar en los próximos días.

"Me parece que vamos a dar un paso adelante y convertiremos en ley ese proyecto. Juntos por el Cambio presentará un dictamen de rechazo pero creo que mayoritariamente va a acompañarse la iniciativa", estimó la diputada.

El proyecto de normativa establece la colocación de un sello con forma de octágono negro en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

"El objetivo es tener una herramienta de empoderamiento para los consumidores. Tendremos información y datos certeros para intentar terminar con la publicidad engañosa. Luego de pandemia, una de las causas más grandes de muerte son la obesidad, la hiperglucemia e hipertensión. Disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados está íntimamente relacionado con estas enfermedades", concluyó. (Télam)