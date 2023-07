La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, afirmó hoy que "la decisión más arriesgada" del aspirante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, "no fue ser candidato a Presidente sino haber sido ministro de Economía". "La decisión más arriesgada y jugada que Sergio tomó en su vida no fue ser candidato a Presidente, sino haber sido ministro de Economía en aquel momento", enfatizó Moreau en declaraciones radiales. En ese marco, la referente del Frente Renovador precisó: "En aquel momento había una necesidad de rearmado político, era un momento muy complejo". "Cuando asumió hace 11 meses se hablaba de Asamblea Legislativa, de que el Gobierno se iba en helicóptero y él estaba en la Cámara de Diputados, en un lugar de confort político", recordó Moreau. Consultada sobre la doble función que ocupa Massa, como candidato y ministro, la diputada nacional destacó: "Como amiga, lo veo muy cansado a Sergio, pero es cierto que es una decisión personalísima. La Argentina está pasando una etapa compleja y él junto a su equipo están dando todos los esfuerzos para normalizar una situación que venía absolutamente descalabrada". "Lo veo con el foco totalmente puesto en la gestión del Ministerio, pero me parece que es una decisión que tiene que tomar con la tranquilidad de sentir que en todo caso el día que se vaya del Ministerio dejó ordenadas las cosas que más lo preocupan", sostuvo. En esa línea, Moreau planteó que los temas que ocupan la atención del titular del Palacio de Hacienda son "la pérdida del poder adquisitivo del salario, el tema de los precios, la renegociación con el FMI"

La presidenta de la Cámara de Diputados consideró que "sería frustrante" para Massa dejar la cartera económica "mientras esos focos estén abiertos", aunque reiteró: "Es una decisión que tiene que tomar, pero no lo imagino abandonando el barco". En otro tramo de la entrevista, afirmó que Sergio Massa "sería un gran presidente porque trabaja a tiempo full time las 24 horas los 7 días de la semana y porque conoce el Estado como nadie". "Las dos personas que creo que conocen mejor el Estado son él y Cristina [Kirchner]. Sergio tiene una capacidad de liderazgo reconocida y me parece que le pone mucho dinamismo", concluyó.