La presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, elogió al ministro de Economía, Sergio Massa, por su "capacidad de trabajo", y criticó duramente a los ex ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas. "Uno puede estar más o menos de acuerdo con Sergio Massa pero no le puede negar la capacidad de trabajo y que asumió el Ministerio de Economía en el peor momento", sostuvo la legisladora.

Y añadió: "Después de lo que fue el atraso cambiario de (Martín) Guzmán y el festival de dólares de (el ex ministro de Producción, Matías) Kulfas tenemos un ministro de Economía que entiende lo que le pasa a los argentinos".

MIRÁ TAMBIÉN Aníbal Fernández viaja a Francia para fortalecer cooperación contra el delito trasnacional

"Algunos funcionarios de Guzmán me contaron que tenía aspiraciones presidenciales. Guzmán tenía una mirada distante e irreal de la Argentina. Y estaba pensando en aspiraciones presidenciales con el despiole que teníamos con la pandemia y el FMI", se quejó Moreau, en declaraciones a la prensa.

Cecilia Moreau.

Además, comentó que recientemente mantuvo un encuentro con Massa, a quien vio "preocupado y ocupado" en los temas de su cartera. Por otra parte, se refirió a las elecciones presidenciales: la legisladora consideró que Massa "dijo que es incompatible ser ministro de Economía y candidato a Presidente. Y no va a dejar de ser ministro mientras no acomode la economía".

MIRÁ TAMBIÉN Diego Santilli oficializará hoy su candidatura a gobernador bonaerense

Sobre la actividad parlamentaria, Moreau reconoció: "No soy muy optimista de que se pueda sesionar para la moratoria previsional. La oposición está ejerciendo un bloqueo". En ese sentido, afirmó que "la plata para la moratoria está en la ANSeS pero no la podemos usar porque no está la herramienta, que es la ley". "Una cosa es oponerse en el debate y otra bloquear el funcionamiento del Congreso. Eso está mal", advirtió la legisladora. GCH/KDV NA