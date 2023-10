La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, dijo hoy que "preocupan y asustan" las propuestas de los legisladores de La Libertad Avanza como la que plantea Lilia Lemoine de "renunciamiento de la paternidad", luego de que adelantara que su primer proyecto de ley apuntará a que los varones tengan 15 días para decidir si van a hacerse cargo o no de un hijo.

La iniciativa de Lemoine, presentada ayer en el canal de YouTube Neura Media, pretende que los varones puedan renunciar a la paternidad no deseada, para lo cual la asesora de Javier Milei propone que "la mujer, cuando se entera que está embarazada, tenga 15 días para notificar al padre y el padre pueda decidir si va a hacerse cargo del hijo", según dijo en la entrevista.

"Me preocupa y me asusta ese tipo de cosas. Estos 40 años de democracia tienen que ver con la ampliación de derechos como el matrimonio igualitario y tantas otras cosas que se lograron y muchas de estas luchas tuvieron que ver con las luchas populares", aseveró Moreau.

Asimismo, sostuvo que "las mejores cosas pasan cuando se citan movilizaciones populares en el Congreso reclamando cosas por parte de colectivos populares".

En declaraciones a AM750, Moreau afirmó que "la responsabilidad parental es irrenunciable" y consideró que la iniciativa "muestra falta de sentido común y desconocimiento de la Constitución o los derechos del niño o el amor por el otro".

Respecto a la próxima composición del Congreso, tras las elecciones del domingo, Moreau sostuvo que "en el Congreso próximo va a tener que votarse por ejemplo la refinanciación del acuerdo con el FMI o si vamos a ampliar el presupuesto educativo" y dijo que "todas estas discusiones necesitan fortaleza política".

"Estamos con la tranquilidad de estar haciendo todo lo que podemos", aseveró la diputada nacional, quien llamó a "superar el enojo" y "no tomar ninguna decisión con enojo".

Y añadió: "Hay cosas que no se discuten como que las Malvinas son argentinas, los derechos conquistados están, la AUH está, la ley interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo".

MIRÁ TAMBIÉN El peronismo correntino convocó a militar para el triunfo de Massa en primera vuelta

En tanto, Moreau sostuvo que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, "está dando todo de sí en esta campaña y el domingo hay una elección histórica" y agregó: "No sé si cualquier otro hubiera aguantado lo que él aguantó. El esfuerzo y el carácter que le puso con el Fondo. Estoy convencida que va a hacer lo que no se hizo o no se pudo hacer y tiene una meta que es juntar la guita y que el Fondo se vaya de la Argentina".

"En el Congreso no hay mayorías absolutas pero por favor no permitamos que tenga mayoría espacios como los que integra Lilia Lemoine", manifestó.

Finalmente, Cecilia Moreau señaló que "fue una campaña violenta" y recordó que "desde que intentaron matar a Cristina Kirchner, siento que no van a parar hasta que liquiden a uno. Es gente muy peligrosa". (Télam)