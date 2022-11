Luego de que el juez Martín Cormick frenara la designación de la santacruceña radical Roxana Reyes como miembro del Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, apelará el fallo a solicitud del bloque de diputados de la UCR, pese a que la resolución favorece en cierta medida al oficialismo. En su fallo, el magistrado sostuvo que Reyes no debe asumir como integrante del Consejo de la Magistratura porque integra Juntos por el Cambio y esa fuerza política ya tiene asignada la primera minoría con el diputado del PRO Álvaro González. Moreau entiende que el nombramiento de Reyes ya había sido consumado por acuerdo político, y que "corresponde" defenderlo "porque la Cámara tiene la autonomía para designar sus propios miembros", según justificaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas a la presidencia del cuerpo. "Cecilia hizo sus nombramientos en sintonía con los que había hecho (su antecesor en el cargo, Sergio) Massa en su momento", agregaron en el entorno de la titular de Diputados. En una nota enviada a Moreau y hecha pública a primeras horas de la tarde de este martes, el bloque radical había considerado "grave e ilegal" la determinación judicial de Cormick, que en cierta forma reproduce el criterio utilizado por la Corte Suprema para impugnar la designación del kirchnerista Martín Doñate en representación de la segunda minoría del Senado tras la partición del bloque oficialista dispuesto por Cristina Kirchner. "Resulta un deber inexcusable e ineludible interponer recurso de apelación contra la sentencia en cuestión, ya que más allá de su inoficiosidad en lo que respecta a su componente anulatorio de un acto administrativo de objeto cumplido, corresponde refutar el señalamiento de ilegalidad en lo obrado por el entonces presidente de este Cuerpo que dictó la Resolución 689/22", había planteado la bancada presidida por Mario Negri en la misiva. En la petición escrita a Cecilia Moreau, los legisladores radicales habían solicitado que la presidencia del cuerpo "rechace la improcedente intimación contenida en el punto 2° (del fallo de Cormick) por haber sido dictada sin jurisdicción y, lo más grave, por pretender imponer a esta Cámara una actuación en desconocimiento del claro mandato de la ley 24.937 en lo que respecta a la potestad de propuesta de los legisladores representantes en el Consejo de la Magistratura en cabeza de los bloques legislativos de mayor representación y de primera y segunda minoría, respectivamente". "Al ser esta Cámara de Diputados el sujeto pasivo de la sentencia en cuestión confiamos en que en su condición de Presidenta del Cuerpo y, especialmente, en el rol que le atribuye el art. 42 del Reglamento, interponga el correspondiente recurso de apelación a los fines de no consentir tan grave e ilegal determinación judicial por el gravamen que ocasiona no solo a este bloque y a la diputada Roxana Reyes, sino a la Cámara en su conjunto", concluyeron. El fallo del magistrado sostenía que el PRO y la UCR son parte de una misma fuerza política por más que se organicen como bloques separados en la Cámara de Diputados (articulados en un interbloque) y que por ende no son pasibles de recibir una doble representación como primera y segunda minoría. "Los miembros de los bloques PRO y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se le estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto busca representar a tres espacios políticos diferentes", explicó Cormick en el fallo. Siguiendo esta interpretación, que es la misma que esgrimió la Corte Suprema para negarle al Frente de Todos un segundo integrante en el Senado, la segunda minoría por Diputados le pertenecería al interbloque Federal, el tercer espacio en volumen de la Cámara baja. Si bien el oficialismo no recuperaría un lugar de representación en el Consejo de la Magistratura es sabido que el interbloque Federal suele sostener posturas más cercanas o al menos no tan antagónicas como las que defiende Juntos por el Cambio en dicho organismo. Por eso en cierta forma sorprende que Moreau haya accedido a la petición de Negri. Tal vez esa concesión tiene que ver con que Cristina Kirchner no se resigna todavía a perder el lugar de Doñate en el Consejo de la Magistratura, posibilidad que apareció a partir de la fragmentación del bloque del Frente de Todos en el Senado en dos bancadas diferentes: el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana. Acaso la vicepresidenta piensa que si se acepta el argumento de que Juntos por el Cambio no puede tener una doble representación en Diputados, pierde fuerza y legitimidad el reclamo para que el Frente de Todos tenga en espejo una doble representación en el Senado. En su fallo, Cormick argumentó que "de otorgarle un integrante al Bloque constituido por el PRO, y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el fallo citado", explicó el juez en el fallo. En este punto, el juez trazó una comparación respecto a lo ocurrido con el senador kirchnerista Martín Doñate, cuando el máximo tribunal anuló su designación en el Consejo bajo el argumento de que el oficialismo -de la mano de Cristina Kirchner- había dividido al bloque oficialista de forma artificial con el solo efecto de apoderarse del lugar de la segunda minoría, cargo que en realidad le correspondía a otra fuerza política El fallo se presenta luego de que la semana pasada la Corte Suprema aceptara la designación de Reyes en el Consejo de la Magistratura y ordenara a este órgano a tomarle juramente a la santacruceña. En ese mismo acto, que aún no tiene fecha, también deberán jurar los diputados del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por la mayoría; y González por la primera minoría, en tanto que quedó bajo disputa judicial a quién le tocará asumir por la segunda minoría. En el Senado sucede algo similar, ya que están asegurados los nombramientos de los kirchneristas María Pilatti Vergara y Mariano Recalde por la mayoría y Eduardo Vischi (UCR) por la segunda minoría, mientras que está en disputa a quién le corresponde la primera minoría. Para el oficialismo dicho lugar debe ser ocupado por Martín Doñate por Unidad Ciudadana, uno de los dos subloques en los que se dividió el Frente de Todos (el otro se denomina Frente Nacional y Popular). Luego de que Cristina Kirchner diseñara esa estrategia para sumar un integrante más en el Consejo de la Magistratura, el senador Luis Juez presentó una objeción al pliego, y la cuestión sigue sin resolverse judicialmente. SH/GAM NA