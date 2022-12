La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, frenó hoy al jefe de la bancada radical, Mario Negri, quien le gritaba en medio de una tumultuosa sesión, y le espetó: "Yo no sé como trata a su mujer, pero a mí no me trata más así".

El cruce se produjo en medio de la frustrada sesión especial donde la Cámara baja tenía previsto debatir numerosos temas, entre ellos la creación de nueve universidades.

"Yo no sé diputado como trata a su mujer, a mí por ser mujer no me trata más así", le remarcó Moreau a Negri, en medio de la tumultuosa sesión y ante los gritos del legislador y del resto de los miembros de Juntos por el Cambio (JxC) que buscaban impedir el desarrollo de la sesión por considerarla inválida.

En tanto, legisladoras del Frente de Todos (FdT) denunciaron que diputados de JxC ejercieron violencia de género contra Moreau.

La diputada oficialista Florencia Lampreabe aseguró que "preocupa la violencia a la que nos quiere arrastrar una oposición irresponsable, caprichosa y misógina que en nombre de la República pisotea las instituciones".

En tanto, la legisladora Paula Pennaca publicó un video en Twitter con una leyenda que decía: "Por si quedaban dudas de quiénes son los que atropellan las instituciones. Sí, con este nivel de violencia, irresponsabilidad y misoginia se maneja la oposición en la Cámara de Diputados. Los 'defensores' de la República".

La legisladora Vanesa Siley afirmó en la misma red que "la violencia de estos diputados es inadmisible. Hablemos de violencia de género. Todos de JuntosxCambio". (Télam)