La diputada nacional del Frente de Todos Cecilia Moreau aseguró hoy es necesario sancionar la Ley de etiquetado frontal porque "se pueden prevenir enfermedades serias" y destacó que "la ley regula publicidades engañosas".

"Con esta ley podemos prevenir enfermedades serias que están apareciendo en los chicos, que hoy en la Argentina es un problema serio", dijo la legisladora en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Provincia.

Agregó que con esa norma se estaría dando "un paso adelante" y recordó que, incluso, la iniciativa "regula publicidades engañosas".

Moreau advirtió también que "la mal nutrición afecta a los sectores de más bajos ingresos" y precisó que en la Argentina "más medio millón de chicos" están en esa situación, por lo cual remarcó la necesidad de "una fuerte campaña educativa" para explicar los fundamentos de la ley.

MIRÁ TAMBIÉN Familiar de una víctima del ARA San Juan denunció que se sintieron como en plena dictadura

La Cámara de Diputados, a instancias del oficialismo, buscará mañana convertir en ley el proyecto de etiquetado frontal que establece la obligatoriedad de informar los excesos de grasas, sodio y azúcar en los productos alimenticios.

Así lo hará en el marco de la primera sesión presencial que se realizará luego de un año y medio, en el que aplicó un sistema de funcionamiento virtual por la pandemia del coronavirus.

Click to enlarge A fallback.

Para realizar la sesión especial, el Frente de Todos deberá conformar quórum propio con sus aliados ya que Juntos por el Cambio anticipó que no facilitará reunir el número.

“No hay ningún argumento para que Juntos por el Cambio no venga a sesionar. Creo que no va a ocurrir, no van a cometer ese error porque estamos dando un paso para adelante”, concluyó Cecilia Moreau. (Télam)