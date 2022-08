Los fiscales que llevan adelante el juicio en la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieron hoy a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que rechacen los planteos para apartarlos del caso y descartaron que haya motivos para dudar de su "objetividad".

"He desempeñado mi función y voy a seguir haciéndolo de manera objetiva, con apego a la ley y sin sujeción a instrucciones de nadie, con transparencia", sostuvo Luciani en la audiencia.

El planteo es "de mala fe y absolutamente temerario", dijo sobre la recusación en su contra que presentó la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además recordó que asumió en su cargo durante ese gobierno y aludió una "campaña para debilitarlo psicológicamente".

MIRÁ TAMBIÉN Imputan a Rico por un mensaje convocando a militares y veteranos ante la disolución de la Patria

La audiencia del juicio comenzó con nuevos planteos de las defensas de los acusados y luego llegó el turno de los fiscales para responder a los cuestionamientos.

Luciani fue recusado por el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, por su supuesta amistad con un integrante del TOF2 Rodrigo Giménez Uriburu, con quien integró un equipo de fútbol que disputó encuentros en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri.

A ese planteo se sumaron luego otras defensas.

"No hay una causal que pudiera poner en juicio a esta fiscalía y ahora cuando empiezo mis alegatos, se despierta una dinámica donde me recusan por falta de objetividad. De verdad les parece serio el planteo?", cuestionó.

"Se han realizado elucubraciones mal intencionadas para poner en duda mi objetividad", agregó Luciani, al repasar su carrera judicial iniciada a los 18 años y remarcar que nunca antes había sido recusado.

"No me une ninguna relación de amistad íntima sino de aprecio y respeto, que nunca ha incidido ni va a incidir en la objetividad en el caso" con el juez Giménez Uriburu, dijo y agregó que coincidir en una actividad deportiva o científica "no es causal de recusación".

La "relación de estima, respeto que podría tener con cualquier magistrado e incluso con muchos de los abogados defensores que asisten a este juicio, no afecta ni afectará la objetividad con la que desempeño mi función", indicó.

"Sepan que sigo firme en mis convicciones. Hay una campaña para debilitarme psicológicamente", agregó.

En cuanto a los partidos de fútbol dijo que "todos los años se organizan actividades deportivas en las Asociaciones y Colegios y a nadie se le ocurre recusar a un magistrado por una actividad deportiva compartida" como torneos de fútbol, rugby o "ir a la cancha de Boca", según afirmó.

"Es tan ilógico el motivo de recusación que realmente me cuesta contestarlo", agregó al remarcar que con ese criterio "no podrían compartir una cátedra, un coro, un curso, una conferencia, una ceremonia religiosa".

"Reafirmo categóricamente que no tengo ningún interés personal en la causa, ni animosidad hacia ninguno de los imputados", sostuvo también.

Luciani pidió el "rechazo in limine" de las recusaciones de la exPresidenta y los también acusados empresario Lázaro Báez y exfuncionarios Julio De Vido, Carlos Kirchner y José López.

A su turno, el fiscal que lleva la acusación con Luciani, Sergio Mola, también reclamó el rechazo de la recusación en su contra.

Mola tildó de "dilate" las razones por las que se puso en duda su objetividad. "¿Que me entrevisté con un funcionario en el 2016? ¿Y la foto de mi jura? Un dilate, directamente".

Mola recordó que un fiscal no se queda "detrás de su escritorio esperando" que le lleven "papeles".

"Uno de los abogados que me recusa fue fiscal y yo ¿tengo que estar explicando estas obviedades?", se preguntó.

En relación a una publicación periodística donde se dijo que habría ido a cenar a la casa de un abogado de narcotraficantes, aclaró que "esa fue una comida en la casa" de una secretaria de su fiscalía en ese momento, Elizabeth Gómez Alcorta, "actual ministra".

Y que ella "vivía con su pareja Julio Virgolini, un abogado penalista, el supuesto abogado de narcotraficantes con el que nos juntábamos a comer", expresó y aclaró que de hecho él no fue a esa velada porque debía cuidar a su padre enfermo.

"La actual ministra era secretaria en la fiscalía y puso su casa para la comida, a la que ni siquiera fui", concluyó.

Mola remarcó que "el único temor fundado que hay acá es al trabajo serio y objetivo que se hizo y estamos exhibiendo ante toda la sociedad, no dejamos sin analizar, sin estudiar, un sólo papel".

"Señores jueces, les quiero decir que no soy operador judicial de nadie, soy un fiscal de la Nación. Es agraviante que se refieran a mi persona y a la del doctor Luciani de esta manera".

Tras las respuestas de los fiscales, el juez del TOF2 Jorge Gorini dispuso un cuarto intermedio para reanudar con el alegato acusador de Luciani y Mola.

Los planteos para apartarlos de la causa se resolverán de manera "incidental", es decir, paralela al desarrollo de las audiencias por decisión de Gorini y el otro integrante del Tribunal, Andrés Basso.

Giménez Uriburu, por su parte, responderá por escrito a los planteos para que se aparte del juicio hechos por la defensa de Cristina Kirchner, a los cuales Beraldi ahora sumó una recusación contra Gorini y un reclamo para las recusaciones sean resueltas en conjunto por "tribunal independiente". (Télam)