La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá oportunidad de hablar por última vez el próximo 29 de noviembre, en la etapa final del juicio de la llamada "causa Vialidad" que entró así en la recta final previa al veredicto por parte del Tribunal Oral Federal 2.

El cronograma de las últimas palabras para nueve de los trece acusados fue anunciado hoy por el TOF2 al término de una audiencia que se dedicó a la respuesta de la defensa del acusado Lázaro Báez a postulados de la fiscalía.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharán el próximo viernes 25 de noviembre a la primera tanda de acusados y el martes 29 habrá una segunda audiencia con el mismo fin.

Luego, el Tribunal debería ya poner fecha para escuchar a los cuatro imputados restantes y para dar a conocer el veredicto, que se concretaría durante la primera quincena de diciembre.

El próximo viernes 25 expondrán los acusados Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala, si es que desean hacer uso de su derecho a hablar por última vez

El 29 será el turno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López.

La Vicepresidenta tiene un pedido de 12 años de prisión por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

En una entrevista publicada hoy por el portal Infobae, su abogado Carlos Beraldi sostuvo que Cristina Kirchner es "una dirigente política de una importancia continental. Si no la paran con un arma en la cabeza, no la van a parar con una sentencia. De eso estén absolutamente seguros. Si creen que con un proceso judicial la van a parar, fallaron. Ni con un arma la paran".

En su alegato final ante el Tribunal Beraldi reclamó la absolución y denunció que los fiscales cometieron "prevaricato".

Antes de anunciar el cronograma de últimas palabras, el Tribunal escuchó en la audiencia de hoy al abogado del acusado empresario Báez, Juan Villanueva, quien respondió afirmaciones de la fiscalía vinculadas a incorporación de prueba nueva mostrada en su alegato, obtenida mediante la Ley de acceso a la información pública.

"Cualquier cosa parece servir para intentar revivir una acusación que ya fue herida de muerte por todas las defensas", advirtió el defensor.

El abogado de Báez sostuvo que los alegatos de las 13 defensas fueron "tan sólidos" que la fiscalía "eligió autopreservarse y decir que no iba a replicar"

"Eligieron los fiscales no decir absolutamente nada respecto de los agujeros groseros de la investigación, después de que las defensas demostramos de manera indiscutible que el Ministerio Público Fiscal faltó a la verdad", agregó.

A la hora de responder de manera puntual al planteo por introducción de prueba nueva en su alegato sin incorporarla antes a la causa para el acceso a todas las partes, sostuvo que "parece existir alguna confusión" en la fiscalía.

"El planteo del señor fiscal se empieza a poner un poco surrealista", al remarcar que usó información pública "para demostrar que la acusación es falsa"

"La fiscalía renunció conscientemente a la búsqueda de la verdad en este juicio", afirmó en relación a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

La defensa usó "todos los medios legales para demostrar que la acusación es falsa y lo demostramos".

"Voy a hacer todo lo que la ley me permite para defender a Lázaro", aseguró el abogado y remarcó que pidió "información pública".

La fiscalía no replicó "porque no se puede replicar contra la realidad, contra una foto satelital y por eso eligieron los fiscales seguir renunciando a la verdad y atacar la forma, no dijeron nada sobre la verdad que contiene la prueba".

En la audiencia pasada, Luciani sostuvo que su acusación "se mantiene absolutamente incólume", en el juicio por supuesto direccionamiento de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz a favor de Báez entre 2003 y 2015.

El juicio comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.

En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.

Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.

Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla supuesta jefa de "asociación ilícita" y administración fraudulenta.

La misma condena se pidió para Báez como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe.

Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez.

En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.

(Télam)