El Tribunal Oral Federal número 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que Lázaro Báez recibió la misma pena por administración fraudulenta. La lectura del fallo fue realizada por Gorini en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner fueron absueltos. Estas fueron todas las acusaciones del TOF: Cristina Fernández de Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta

Lázaro Báez: 6 años de prisión por administración fraudulenta. Julio De Vido (ex ministro de Planificación): absuelto. José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas): 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta

Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta

MIRÁ TAMBIÉN Médicos bonaerenses pararán mañana en reclamo de la reapertura de la paritaria

Mauricio Collareda (ex jefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional): 4 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta

Juan Carlos Villafañe (ex titular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta

Raúl Daruich (ex jefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional): 3 años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta

Raúl Pavesi (ex titular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): 4 años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta

MIRÁ TAMBIÉN La ACIJ reclamó un saneamiento institucional en la investigacion sobre los chat filtrados

Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas): absuelto. Raúl Santibáñez (ex presidente del directorio de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): 4 años, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Héctor Garro (ex presidente de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): absuelto. Carlos Santiago Kirchner (ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal): absuelto. GD/GAM NA