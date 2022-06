La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de uno de los procesados en la Causa Cuadernos para que la nueva declaración del chofer arrepentido Oscar Centeno ante la Justicia española fuera incorporada al expediente

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi desestimaron un planteo de Hugo Alberto Dragonetti, titular de Panedile, una empresa que se presenta como "líder en el sector hidroeléctrico e hidráulico", que ha construido "13 centrales hidroeléctricas y diques". Dragonetti admitió haber realizado aportes de dinero al ex viceministro de Infraestructura Roberto Baratta pero en calidad de "aportes voluntarios" para el financiamiento y el funcionamiento del Partido Justicialista, al que pertenece. Centeno, el hombre que con la supuesta escritura de sus cuadernos registrando presuntos pagos ilegales disparó la Causa Cuadernos, declaró en abril pasado ante un juez y un fiscal españoles, que investigan en Europa a la firma Isolux. En esa declaración, Centeno reconoció que sólo ocasionalmente y en pequeñas cantidades había visto el supuesto dinero de las coimas y explicó que se enteró de los pagos por las conversaciones que escuchó mientras trabajaba como chofer. Dragonetti pidió la incorporación de esa declaración pero la Cámara le replicó que su planteo se basó sobre "manifestaciones hipotéticas de la declaración brindada por Centeno, que impiden -por el momento- efectuar un análisis en cuanto a la relación de la medida con el concreto marco fáctico imputado"

El tribunal consideró que "no surgía que la medida en cuestión pueda tener relación con el suceso por el cual se encuentra imputado Dragonetti". "La parte no ha evidenciado en este caso particular un caso de arbitrariedad en lo decidido que permita a este Tribunal dar lugar a la revisión planteada", añadió el fallo. NE/KDV/AMR NA