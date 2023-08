El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal, Daniel 'Tano' Catalano, aseguró que "hay que recuperar la calle porque hoy está en juego la democracia" de cara a las elecciones de octubre y afirmó que se necesita "urgente una suma fija para darle oxígeno" a los trabajadores.

“Si el gobierno no le puede dar un marco a la comunidad para que organice su salario, la cosa se complica, porque no se intervienen los precios, no hay sanciones a los formadores de precios, la política económica en el marco de lo salarial viene muy demorada, es un escenario que duele”, dijo Catalano en declaraciones a AM 530.

En ese sentido, el dirigente sindical indicó que “hay que cerrar filas rápido y salir con un plan de contingencia con suma fija, aumento a jubilados y a los Potenciar Trabajo”.

“Necesitamos urgente la suma fija para todos los trabajadores, así llegamos mejor posicionados a las paritarias”, dijo Catalano sobre los anuncios que el ministro de Economía, Sergio Massa, prometió para los próximos días.

Por otro lado, el referente de ATE aseguró que, de cara a la campaña electoral para los comicios de octubre están “de acuerdo todos gremios en que hay que recuperar la calle, pero en el marco de un proyecto a defender", ya que "hoy está en juego la democracia”, según advirtió.

"La situación y la comunidad lo necesita al presidente (Alberto Fernández). El rol presidencial tiene que aparecer, tenemos que cerrar filas rápido y salir con un plan de contingencia”, concluyó.

(Télam)