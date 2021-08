La precandidata a diputada nacional por el Nuevo MAS en la provincia de Buenos Aires, Manuela Castañeira, señaló hoy en Bahía Blanca que ese espacio "quiere aportar a un debate sobre la renovación de la izquierda" y que la fuerza que encabeza "no es parte de la política tradicional".

"Creemos que la idea de renovación tiene que venir con debates de fondo para ver cómo la izquierda es alternativa en Argentina, estamos en el siglo XXI. Tenemos que discutir cómo es el anticapitalismo hoy, cómo se vincula con los nuevos movimientos sociales como la ecología y el feminismo", subrayó Castañeira.

En el marco de una actividad de campaña en esta ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires de cara a las PASO, Castañeira aseguró que su intención "es renovar" a la Izquierda y se diferenció de Nicolás del Caño, precandidato del FIT-U, al indicar que ellos "repiten lo mismo y tienen un gran desgaste" como fuerza política.

MIRÁ TAMBIÉN Fiscalía abre investigación y pide medidas de prueba por denuncia de Florencia Peña

"Tienen (el FIT-U) una mirada muy corta de lo que tiene que ser la izquierda en el país. Nosotros tenemos que estar discutiendo cómo ser una alternativa, una fuerza social, cómo integrar a los gremios, cómo tener propuestas para la juventud", subrayó.

Y en relación al Nuevo MAS, aportó: "Nosotros somos una fuerza social, es una militancia cotidiana acompañar dolores, miserias y problemáticas de distintos sectores de la sociedad".

También la primera precandidata de la lista del Nuevo MAS en el territorio bonaerense dijo que se sumaba a la realización de un debate como lo propuso la postulante del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz.

"Me sumo a esa propuesta. Lo dije por redes sociales, porque me parece hay que dar el debate público. Pero evidentemente, muchos no quieren discutir porque quieren ocultar sus posiciones, no quieren aportar ideas", observó.

MIRÁ TAMBIÉN Con críticas a la oposición, el Presidente inauguró 100 obras públicas en todo el país

Como ocurrió en elecciones anteriores, los partidos de izquierda competirán divididos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, con vistas a las legislativas del 14 de noviembre.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, conformado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), la Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), no logró sumar al Nuevo Mas de Castañeira, como tampoco al partido Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora y a Política Obrera de Jorge Altamira. (Télam)