El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, calificó hoy de "gravísima" la denuncia presentada por ese organismo contra un funcionario jerárquico de esa entidad del Gobierno de Mauricio Macri, que “ingresó ilegalmente” a 35.439 cuentas de dirigentes políticos, artistas, deportistas, jueces, fiscales y periodistas.

“A través de una auditoría se han detectado que hubo el ingreso a cuentas sin motivo alguno de dirigentes políticos del Frente de Todos y Juntos para el Cambio, de jueces, fiscales, empresarios, deportistas, figuras de los medios, artistas y periodistas”, contó Castagneto en declaraciones a Radio 10.

“Un funcionario de la auditoría del Gobierno de Macri hizo uso indebido, ingresó a estas cuentas, vaya a saber por qué. Siempre hay empleados infieles, y en el gobierno anterior, como modus operandi, se ha utilizado este mecanismo”, agregó.

El denunciado ante la justicia federal es Vicente Luis Magnaterra a quién se acusó de haber "realizado 56.864 consultas en los sistemas internos del organismo, de las cuales 35.439 (62,32%) no tenían justificativo alguno", sostiene la presentación a la que tuvo acceso Télam, que quedó radicada en el juzgado de Julián Ercoloni.

Castagneto consideró esta situación como “muy grave, gravísimo" y añadió: "Tenemos mucha base de datos y tenemos mucha información. Por eso no puedo entrar a la cuenta de alguien a ver qué hace, que si comió o no comió, si viajó, no viajó”.

“Entraron a las cuentas de 35.439 personas que no tenían que ingresar a ver qué hacía cada uno y a ver después que le decían cuando hablan mal de ellos, ya que tenían toda la información”, señaló.

El titular de la AFIP advirtió que “tiene la tranquilidad de que ni tanto el presidente (Alberto Fernández), ni la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), ni ningún funcionario a nosotros nos está pidiendo que veamos nada en especial”.

“Al contrario, nos está diciendo que trabajemos con la seriedad, la responsabilidad. Por ende, no haría otra cosa que ser así”, concluyó.

Además de Magnaterra, se solicita investigar "a toda otra persona que como consecuencia de las actuaciones, resultare autor, coautor, cómplice, instigador o encubridor" de lo denunciado debido a que el organismo considera que es materialmente imposible que una sola persona haya podido realizar todos esos ingresos.

En la presentación se remarca también que los funcionarios de la AFIP no pueden indagar en la vida de los ciudadanos sin una razón justificada y se considera, por otra parte, que las acciones investigadas también "agravian directamente a la administración pública" debido a que habrían sido realizadas "en el ámbito del organismo con la utilización de sus sistemas informáticos y bienes".

Los datos arrojados indican que las 60.000 consultas realizadas por Magnaterra corresponden al periodo comprendido desde el "01/01/2017 al 24/10/2019, cuando el denunciado, que sigue siendo empleado del organismo, se desempeñó como supervisor en el Departamento de Riesgos, Planificación y Control de Auditoría Interna durante la gestión de Leandro Cuccioli en la AFIP", precisó luego el organismo en un comunicado.

Por la cantidad de ingresos indebidos, la AFIP entendió "necesario y urgente" presentar la correspondiente denuncia penal, a los efectos de "preservar la integridad de los datos de las personas humanas cuya intimidad pudo haber sido vulnerada, sumado al hecho de tratarse, en su gran mayoría, de contribuyentes que desempeñan actividades con alta exposición pública o cuyas decisiones incumben a terceros", añadió.

Una vez realizada la presentación, la AFIP se puso a disposición de la justicia y repudió "cualquier maniobra que en el pasado se haya pretendido realizar para transformar al organismo en una maquinaria de espionaje y persecución". (Télam)