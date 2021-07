El senador nacional Carlos Caserio (FdT-Córdoba) sostuvo hoy que se siente “optimista” en relación a las chances del espacio de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, y consideró que optar por la alianza Hacemos por Córdoba, liderada por el gobernador Juan Schiaretti, es "desperdiciar el voto".

“No podemos perder senadores porque allí (en la Cámara alta) tenemos una fortaleza indiscutible. Somos mayoría y por la presencia de (la vicepresidente) Cristina Fernández de Kirchner, quien le da una dinámica especial al cuerpo. Además, queremos recuperar diputados. Tenemos grandes chances de sumar dos, y nos haría muy bien contar con tres. Estamos optimistas”, comentó Caserio en diálogo con FM La Patriada.

El legislador, que aspira a renovar su banca en este proceso electoral, destacó que la lista del Frente de Todos plantea en Córdoba “una unidad total de todos los sectores” y aunque el gobierno provincial sea de tradición peronista llamó a los cordobeses a que acompañen con su voto al proyecto “nacional y popular de Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kichner)”.

“En Diputados no hemos podido sacar leyes importantísimas para el país por no tener las mayorías necesarias. Si no votás eso, estás votando la vuelta de (Mauricio) Macri”, advirtió el senador cordobés.

En este sentido, agregó que “quienes quedan en el medio”, como aquellos que van a votar a la lista provincial de Schiaretti, “están desperdiciando el voto” porque no se está definiendo ningún cargo en la provincia y esto solo implica “restarle votos a este Gobierno que tanto esfuerzo está haciendo para reconstruir a la Argentina”.

Por otra parte, afirmó que la situación en Córdoba “es complicada” respecto de la crisis sanitaria de coronavirus y, aunque el sistema sanitario provincial resiste, hace “40 días que está sufriendo” por la suba de casos.

“Ayer tuvimos 2500 casos, mientras que la Provincia de Buenos Aires tuvo 4400. Si comparas los tres millones y medio de habitantes de Córdoba con los 17 millones de bonaerenses, te das cuenta el impacto que está teniendo la pandemia en nuestro territorio”, detalló.

Además se refirió a las campañas anti vacunas, debido a que su provincia registra un bajo porcentaje de inoculados, y al respecto, Caserio indicó que se trata de “un fenómeno mundial” y sostuvo que la oposición “gasta dinero en publicidad” electoral y no en incentivar a los cuidados.

“Creo que es una cuestión electoral, acá se utilizan los recursos publicitarios para fomentar lo que va a servir para la elección y no para la pandemia. La poca publicidad que tiene le Gobierno nacional en Córdoba es sobre el Covid-19. Todo el mundo está poniendo la plata en eso, en Córdoba se pone en la elección”, subrayó.

Finalmente, pidió que la población cordobesa se informe y se saque de la cabeza “cualquier cuestión anti vacunas” porque la inmunización es la base para salir de la pandemia y llamó a no “desestimar el daño tremendo que pueda hacer este virus”.

“Con la expectativa de superar la pandemia, justamente por la vacunación, creo que llego el momento de acompañar este Gobierno de acá a 2023 para que pueda cumplir con todos los compromisos que asumió y que la pandemia no permite desarrollar a pleno”, concluyó.

(Télam)