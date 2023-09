El diputado nacional de Unión por la Patria Marcelo Casaretto apuntó contra Juntos por el Cambio por la contradicciones en torno a la reforma del Impuesto a las Ganancias. "Cuando (el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio) Massa dijo que íbamos a avanzar con el tema, (la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia) Bullrich lanzó un tuit pidiendo que lo manden ese día, que se iba a aprobar rápidamente. Lo mismo (el diputado nacional del PRO Cristian) Ritondo", recordó el dirigente oficialista. En la misma línea, el titular de la Comisión de Presupuesto expresó: "Cuando Massa mandó el proyecto, dijeron que no, y es la discusión en la que estamos. Hoy esperamos tener quorum con los partidos provinciales y la izquierda, no con ellos". Casaretto aseguró que la oposición sostiene que se trata de una medida electoralista que genera inflación y precisó que con su negativa buscan perjudicar a los trabajadores. Además, cargó contra Bullrich y el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, al sostener que sus ideas "no son nuevas, sino todo lo contrario, son ideas viejas, anteriores al surgimiento del peronismo". "Lo escuché a Milei diciendo que los problemas arrancaron con el peronismo y después que era en 1916... Son atrevidos cuando hablan del peronismo", aseveró. "Estamos avanzando con la derogación de la quita de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Nuestro criterio es que los trabajadores no paguen", afirmó el legislador en diálogo con Splendid-AM 990. Y agregó: "Sacamos un decreto para los meses de octubre, noviembre y diciembre, y por otro la ley, que es la que vamos a tratar hoy, para disponerlo el año próximo". Asimismo, el diputado criticó las promesas de campaña de Juntos por el Cambio de eliminar los impuestos, y marcó la contradicción en el rechazo a la modificación del Impuesto a las Ganancias. "Cuando Bullrich y Melconian presentaron su propuesta económica te das cuenta de los sponsors de las empresas que más han remarcado los precios y más dinero han ganado. Las políticas son estrictamente en beneficio de las empresas, no para los argentinos", denunció. Por último, acusó al libertario de financiarse con el aporte empresarial y representar a los grupos económicos más concentrados en la Argentina: "Yo puedo decir qué cobro como diputado y hasta puedo mostrar el recibo; Milei lo dona. ¿De qué vive exactamente? Del aporte empresario. Le financian todo. Ellos representan a los grupos económicos más concentrados de la Argentina", concluyó. SR/PT NA