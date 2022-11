La Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy el paso de la investigación de la denominada "mesa judicial bonaerense" desde los tribunales federales de La Plata hacia los juzgados porteños de Comodoro Py, informaron fuentes judiciales.

La causa de la "mesa judicial bonaerense", iniciada en La Plata, es aquella en la que se investiga un supuesto armado del que habrían participado directivos de la AFI macrista, funcionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y empresarios para lograr la persecución por medios ilegales del sindicalista platense Juan Pablo "Pata" Medina, hasta lograr su detención.

La confirmación de que el caso tramitará en Comodoro Py corresponde a la Sala IV del máximo tribunal penal al declarar "inadmisible" el recurso de Casación que había interpuesto la querella de Medina, en contra del fallo de la Cámara Federal porteña que había dispuesto el paso del expediente a los tribunales federales de Retiro.

"La decisión aquí recurrida, por principio, no cumple con el requisito de impugnabilidad objetivo previsto por el artículo 457 del C.P.P.N. Es que las resoluciones que deciden cuestiones de competencia, por regla general, no constituyen una sentencia definitiva ya que su dictado no imposibilita la prosecución de las actuaciones", sostuvo el juez de Casación Mariano Borinsky en el fallo emitido hoy.

MIRÁ TAMBIÉN JxC criticó a la Vicepresidenta por la disputa del Consejo de la Magistratura

La causa de la "mesa judicial bonaerense", iniciada en La Plata, es aquella en la que se investiga un supuesto armado del que habrían participado directivos de la AFI macrista, funcionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y empresarios para lograr la persecución por medios ilegales del sindicalista platense Juan Pablo "Pata" Medina, hasta lograr su detención.

"Esta Cámara podría intervenir si el recurrente demostrara que, en el caso, se encuentra en juego un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genere la decisión dictada por el a quo, lo que llevaría a equipararlo un pronunciamiento de carácter definitivo", sostuvo Borinsky, para luego señalar que tal agravio no había sido demostrado.

El fallo lleva también la firma de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

El caso, conocido también como "Gestapo antisindical", se inició a partir del hallazgo de un video en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que correspondía a una reunión celebrada en la sede porteña del Banco Provincia el 12 de junio de 2017, en la que se destacaba por su rol el ministro de Trabajo del Gobierno de Vidal, Marcelo Villegas.

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a exoficiales del Ejército por delitos de lesa humanidad en Regimiento de Patricios

Comodoro Py

En aquella reunión se habló, según consta en los registros, de cómo hacer para lograr la detención del "Pata" Medina y de qué acciones desarrollar para provocar la reacción del sindicalista, con ese objetivo.

El paso de la causa a Comodoro Py había sido ordenado por los jueces de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah, quienes sostuvieron que debía tramitar junto con el expediente que tiene bajo análisis el espionaje ilegal realizado por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri.

En aquel fallo, los camaristas sostuvieron que existen cuestiones de "conexidad" que fundamentarían que ambos expedientes tramiten juntos en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, tal como había reclamado la defensa de uno de los investigados al pedir que dejara de intervenir en el caso el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

(Télam)