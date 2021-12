El suspendido juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, insistió hoy con que el presunto armado de causas para perjudicar a dirigentes gremiales por parte de exfuncionarios de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal constituye "un nuevo episodio de los muchos en los que incurrió el Gobierno anterior (de Mauricio Macri) en cuestión de espionaje".

En diálogo con El Destape Radio, Carzoglio, suspendido en sus funciones durante la administración de Cambiemos, en el 2019, un año después de que rechazara ordenar el arresto del dirigente gremial Pablo Moyano, comparó la "persecución" que vivió en el 2018, tanto de funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), como de ciertos medios de comunicación, con la recién iniciada investigación a partir del hallazgo de videos que comprometerían al Gobierno de Vidal con la presunta planificación de una estrategia para perseguir a adversarios políticos o gremiales.

"Lo mío se desarrolló de una manera distinta, pero siempre el origen es el mismo, las estrictas instrucciones del entonces presidente de la República", expresó Carzoglio al referirse al exjefe de Estado Mauricio Macri.

Relató cómo, en el 2018, dos agentes de inteligencia de la AFI le comunicaron "expresas instrucciones" de Macri para "conseguir la detención de Pablo Moyano" y recordó la campaña mediática llevada adelante para "desacreditarlo", tras haber resuelto que no había "ningún elemento" que justificara el arresto del sindicalista.

"Me llamó Sebastián De Stéfano, se presentó como director de Asuntos Jurídicos de la AFI en mi despacho el 31 de agosto (2018), con el asesor financiero de la AFI, Fernando Di Pasquale. Me dijeron que por expresas instrucciones del presidente Macri debíamos conseguir la detención de Pablo Moyano", aseguró el juez.

Replicó también una frase que el agente Di Pasquale le dijo entonces: "Para nosotros es una obsesión detener a Pablo Moyano".

Ante esta situación, Carzoglio respondió entonces: "No hay ningún elemento que demuestre que Moyano intervenga de ninguna manera en una sociedad ilícita con la barra de Independiente", pero -recordó- antes de que él tomara una resolución "empezó la tarea mediática de (Eduardo) Feinmann, (Jorge) Lanata, (Luis) Majul y compañía, por televisión, manifestando que yo tendría lo suficiente para ordenar detener a Moyano".

También citó que el 14 de octubre (del 2018) "apareció una nota en el diario La Nación, escrita por Gustavo Carabajal, contra quien he iniciado una acción -dijo Carzoglio- para desacreditarme, dando por ciertas todas las imputaciones que me hacían en el jury que yo tenía tramitando en La Plata".

"Dos días después, el 16 de octubre, que yo tenía que resolver la causa de Moyano, esa misma nota aparece repetida en el diario Clarín pero sin firma", añadió.

Frente a toda esa situación, Carzoglio ofreció en el 2018 una conferencia de prensa en las escalinatas del Polo de Avellaneda, donde denunció los hechos.

"En ese momento afortunadamente no mencioné las visitas de los agentes de inteligencia, porque si lo hubiera hecho me hubieran catalogado de loco, de interesado políticamente; hoy me doy cuenta de que el último recurso que tenían ellos para lograr la detención de Moyano era Carzoglio", expresó.

El juez actualmente se encuentra suspendido de sus tareas por haber sido denunciado por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", en una causa que todavía no fue resuelta. (Télam)