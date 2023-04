El exjuez de Garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora Luis Carzoglio iniciará el próximo miércoles una serie de charlas en el partido bonaerense de Avellaneda para explicar "avasallamientos" presuntamente cometidos en el jury de enjuiciamiento que resolvió destituirlo, a instancias del procurador Julio Conte Grand.

“Trato que los vecinos sean portavoces de lo que yo expreso”, señaló Carzoglio en diálogo con Télam Radio, en una entrevista en la que explicó que, a su entender, Conte Grand, "a través de algunas actitudes", habría favorecido un "avasallamiento de la garantía del derecho de defensa y a la garantía del debido proceso".

Dijo que, a partir del juicio que enfrentó, hubo información que fue "manejada intencionalmente para tergiversar lo que realmente sucedió en el jury".

El juez de Garantías de Avellaneda había sido suspendido en sus funciones en 2018 tras negarse a cumplir con un pedido de detención contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por supuesta administración fraudulenta en el Club Independiente, luego de que agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), comandada entonces por Gustavo Arribas, le dieran directivas para que procediera con ese fin.

Arribas

Carzoglio insistió en que en el jury de enjuiciamiento en su contra “donde 85 testigos tenían que declarar en cinco días”, hubo “amilanamiento” de aquellos declarantes, “interrupciones a testigos para impresionarlos”.

"No nos han dado el derecho de defensa en algunas quejas que hemos manifestado; de todo lo actuado, ha quedado como que Carzoglio está destituido, que Carzoglio es un juez maltratador, es un juez no idóneo, prepotente, que ha estado fuera del estado de derecho y esa no es la verdad”, se defendió el magistrado.

Acerca del estado actual del proceso que desembocó en su destitución y el posterior rechazo al recurso extraordinario presentado para que se declare nula esa decisión, Carzoglio informó que esta semana recurrirá "en queja a la Corte".

Se mostró esperanzado en que el máximo tribunal del país acepte el recurso porque -apuntó- existen "una serie de antecedentes", por la propia doctrina de la Corte y de tribunales internacionales.

Las charlas del exjuez Luis Carzoglio con vecinos, denominadas “En defensa propia”, comenzarán el próximo miércoles a las 18 en la confitería “Carpe Diem", situada en la avenida Mitre 2003 de Avellaneda. (Télam)