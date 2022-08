(Precisa primer párrafo)

El pedido de Elisa Carrió de "reglas decentes" dentro de Juntos por el Cambio de cara al 2023 y sus críticas a referentes del espacio generaron hoy un revuelo dentro de la principal coalición opositora, cuando diversos dirigentes salieron a cuestionarla, tensando la situación interna rumbo a las presidenciales del año próximo.

Mientras Patricia Bullrich le respondió a Carrió que no aceptará "el insulto a nuestros dirigentes", Gerardo Morales la calificó de "irresponsable" y Horacio Rodríguez Larreta consideró que ese "no es el camino".

Mauricio Macri, en tanto, optó por no opinar públicamente, aunque allegados al exmandatario aclararon a Télam que el expresidente nunca avaló las descalificaciones de Carrió hacia los dirigentes del espacio.

Anoche, al brindar un reportaje en La Nación +, Carrió dijo que Juntos por el Cambio debería fijar “reglas de decencia” hacia las elecciones de 2023.

“Hacia delante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”, afirmó Carrió y disparó una serie de críticas contra referentes de Juntos por el Cambio.

La primera en responderle fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien dijo que no puede ver "con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió".

En un hilo publicado en Twitter, Bullrich agregó: "Se tiene que terminar la impunidad de la palabra. Degradar a Gerardo Morales, presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, a Cristian Ritondo, presidente del Bloque PRO de la Cámara de Diputados, a Emilio Monzó, diputado nacional por Juntos por el Cambio, a Rogelio Frigerio, diputado nacional por el PRO y candidato de JxC en Entre Ríos, a Gerardo Milman, vicepresidente del Bloque PRO en la Cámara de Diputados, y a Facundo Manes, diputado nacional por la UCR, para defender posiciones de poder de su fuerza, no es aceptable".

Luego se sumó el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales: "Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo".

También a través de Twitter, Morales replicó: "En Jujuy hay 43 empresas, la mayoría de prestigio internacional, invirtiendo en litio con leyes y un código minero que se cumple. Apenas asumí como Gobernador transparenté los padrones mineros para que se conozcan todas las áreas. No permito que se intente manchar nuestra gestión".

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le contestó a Carrió por Twitter, a través de un texto titulado "Este no es el camino".

"Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino", aseveró el alcalde porteño y agregó: "Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios".

Entre las frases de Carrió que generaron la polémica dentro de las filas de la coalición opositora, figuran: "Lo que sabe bien Gerardo (Morales), porque me conoce hace años, es que si tengo que denunciar, denuncio. Muchachos, en el nombre de la unidad nacional no hago más nada. La feliz unidad nacional va a ser sobre la base de la decencia”.

Además, dijo que "hay personas clave de Juntos por el Cambio que hacen negocio” y que "hay sociedad con el massismo" y además que hubo un "acuerdo de Sergio Massa con el gobierno de Juntos por el Cambio. Básicamente (el exministro de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo, y el que era ministro de Justicia, de negocios con el massismo, Gustavo Ferrari”.

Por su parte, el Comité Nacional de la UCR repudió en un comunicado las "descalificaciones" de Carrió, indicó que "el adversario está en el Frente de Todos", respaldó a Gerardo Morales, el titular del partido mencionado por Carrió, y consideró que "es una irresponsabilidad hacer denuncias falaces"

Algunos de los dirigentes mencionados por Carrió también salieron a defenderse.

El diputado nacional Rogelio Frigerio dijo que "siempre" trabajará por la unidad del espacio y afirmó que, "quienes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo".

Finalmente, Emilio Monzó aseguró que seguirá trabajando para que "Juntos por el Cambio sea una alternativa para quienes desean una Argentina de trabajo y progreso", mientras Cristian Ritondo opinó que "Carrió nuevamente sale a jugar su interna de la peor manera. Ensuciar sin sustento a quienes dimos batallas enormes contra el kirchnerismo y las mafias genera un daño innecesario".

Ante los cuestionamientos, Carrió redobló la apuesta y esta mañana aseguró en declaraciones a Radio Mitre: "Si quieren me retiro, pero no voy a mentir".

"¿Me piden que me retire de la política? Yo ya estoy retirada, ya dejé cargos ¿Me piden? Lo hago, pero todos saben que estoy diciendo la verdad ¿Por qué lo digo ahora? Porque todavía tenemos tiempo de tener la unidad en serio, con gente decente", agregó y concluyó: "No me pueden pedir más que le mienta a la sociedad. Yo me voy a ir con la conciencia tranquila". (Télam)