La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió afirmó hoy que iniciará acciones legales por "daño moral" contra el neurocientífico Facundo Manes, a quien acusa de "mentir" por haber dicho que ella lo había invitado a ser su candidato a vice en 2015. "Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico, para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores mi candidato a vicepresidente", resaltó la ex legisladora nacional. En su cuenta de la red social Twitter, expresó: "Con la mentira no hay confianza. Solo de la verdad surge la confianza. Mi testigo es Toty Flores quien me invitó a esa cena". De esta forma, Carrió aclaró de qué forma querellará al precandidato a diputado de la UCR en Buenos Aires. MG/KDV NA