La líder y fundadora de la Coalición Cívica y referente de Juntos por el Cambio (JxC), Elisa “Lilita” Carrió, definió a Javier Milei, el candidato presidencial más votado en las primarias de hoy, como “un emergente”, y lo comparó con la situación en que ella misma quedó entre 2002 y 2003.

“Yo he sido emergente. Yo he cedido mucha cantidad de votos y he perdido mucha cantidad de votos”, dijo Carrió. “Y hoy el emergente, como lo fui yo en 2003 y durante todo el año 2002”, es Milei, explicó.

“Son emergentes y hay que respetarlos. Yo respeto mucho la voluntad popular. A mí me tocó una enorme responsabilidad en momentos muy difíciles. A él le toca un momento de enorme responsabilidad, sobre todo porque el voto significa una confianza dada a alguien. En este caso, en JxC, es a Patricia (Bullrich)”, añadió.